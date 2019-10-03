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WhatsApp’da GIF ile kandırılabilirsiniz! Mesajlara dikkat…

WhatsApp tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda ve bu noktada WhatsApp'da bulunan açıklar birçok kişiyi etkiliyor. Ortaya çıkarılan yeni bir WhatsApp açığı, kötü niyetleri kişilerin GIF’lerle kullanıcıları kandırmasına izin veriyor.

09:44 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp’da GIF ile kandırılabilirsiniz! Mesajlara dikkat…

Ortaya çıkan tehlikeli WhatsApp açığı kullanıcıları tedirgin etti. Tespitlere göre WhatsApp açığı Android cihazları daha çok etkiliyor. Özellikle Android 8.1 ve Android 9.0'da çalışan açık, Android 8.0 ve daha düşük sürümdeki Android cihazlar için ise tehlike oluşturmuyor.

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WHATSAPP DURUMU GÜNCELLEMEYLE DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Bulduğu açığı Facebook’a bildiren Awakened’ın ardından yeni bir güncelleme yayınladı. WhatsApp kullanıcılarının bu hatadan kurtulmak için 2.19.244 ya da daha üst sürüme geçmesi gerektiği de açıklandı.

Söz konusu açık, WhatsApp için ilk değil. Yılın başlarında, Financial Times da uygulamada saldırganların telefona sızmasına neden olabilecek bir güvenlik açığı olduğunu duyurmuştu.

Daha yakın zamanda ise WhatsApp mesajlarını değiştirmeyi ya da taklit etmeyi mümkün kılan bir açık ortaya çıktı.

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