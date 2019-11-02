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WhatsApp’ın Android sürümüne parmak izi özelliği geldi

WhatsApp iOS'ta yayına aldığı parmak izi ile kilitleme özeliğini Android uygulamasında da yayınlandı. 'Parmak izi kilidi' işlevi, WhatsApp'ın Android'deki 2.1.222 sürümüyle birlikte geldi.

10:15 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp’ın Android sürümüne parmak izi özelliği geldi

WhatsApp’ın daha önce iOS platformunda aktif hale getirdiği parmak izi teknolojisi bu kez Android cihazlara da geldi. Android’e gelen destek ise yalnızca parmak iziyle oturum açmaya izin veriyor. Firma, yüz ile kilit açma işlevinin gelecekte Android’e gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu vermedi.

PARMAK İZİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

İşlev etkin hale getirilince telefonu eline geçiren başkaları, WhatsApp’ı açıp kolayca mesajlara bakamıyor. Uygulama ayarlarında Gizlilik kısmına girdiğinizde Parmak İzi kilidi seçeneğini görebiliyorsunuz.

Bunun için kayıtlı parmak izi taraması gerekiyor ancak gelen WhatsApp aramalarına parmak izi taratmadan da yanıt verilebiliyor.

Android iOS uygulama WhatsApp
Son güncelleme: 10:30 02.11.2019
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