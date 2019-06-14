WhatsApp’ta birinin beni engellediğini nasıl anlarım? İşte engellendiğini anlama yolları…

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp’ta birçok özellik bulunuyor. Bunlar arasında iletişim kurulmak istenmeyen kişilerin engellenmesi de bulunuyor. WhatsApp engellenen kişiye herhangi bir bilgi vermiyor. Kullanıcılar engellenip engellenmediklerini öğrenmek istiyor. Ya da engel koyan kişi karşı tarafın bunu anlayıp anlamayacağını merak edebiliyor. Peki WhatsApp'ta engellendiğini nasıl anlarsın? İşte WhatsApp'ta engellendiğini anlama tüyoları…

Ayrıca WhatsApp'te engelleme işlemi yapıldığında engellenen kişiden gelen hiçbir mesaj, fotoğraf ya da video görüntülenemez. Engel kaldırılsa da engelli olunan dönemdeki gönderiler görülemez. Peki engellendiğini anlamanın yolu var mıdır?

İLGİLİ HABER WhatsApp'tan toplu mesaj atanlar bu habere dikkat! Dava açılabilir

WHATSAPP'TA ENGELLENDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ?

WhatsApp'ta biri sizi engellediğinde ya da siz birini engellediğinizde engellenene tarafa hiçbir bildirim yapılmaz. WhatsApp'ta engellenip engellenmediğini anlamak için bazı ipuçlarını takip etmelisin. Peki WhatsApp'ta engellendiğini nasıl öğrenirsin? İşte yanıtı…

-Sohbet kısmında kişinin son görülme saatini göremiyorsanız ya çevrimiçi özelliğini kapatmıştır ya da sizi engellemiştir.

-Eğer profil fotoğrafını göremiyorsanız ya fotoğraf kullanmıyordur ya da sizi engellemiştir.

-Mesaj gönderdiğinizde mavi tik görünmüyorsa ya son görülme yani mavi tik özelliği kapalıdır ya da sizi engellemiştir.