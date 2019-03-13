WhatsApp’ta çevrimdışı görünmenin tüyoları: WhatsApp’ta çevrimiçi görünüm nasıl kapatılır?

WhatsApp'ın çevrimiçi özelliğini kullanmak istemeyenler hesaplarını nasıl çevrimdışı yapacaklarını araştırıyor. WhatsApp’ta basit bir yöntem sayesinde çevrimiçi görünme özelliğini tamamen pasif hale getirebiliyor. İşte WhatsApp hesabını çevrimdışı göstermenin yöntemi…

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİNİ KAPATMA YÖNTEMİ

WhatsApp son görülme yani çevrimiçi görünme özelliği için bazı seçenekler sunar. Peki WhatsApp çevrimiçi görünüm nasıl kapatılır?

– WhatsApp hesabınızı açın

– Ayarlar sekmesinden Hesap seçeneğini açın

– Ardından Gizlilik sekmesine dokunun

– Son Görülme seçeneğini açın ve Hiç Kimse seçeneğini tikleyin

– Böylece hesabınızın çevrimiçi ya da çevrimdışı olduğunu ne rehberinizde kayıtlı olanlar ne de numaranızı bilen kişiler tarafından görüntülenmez. Ayrıca Kişilerim ve Herkes sekmeleri de vardır. Adından da anlaşılabileceği gibi herkes rehberinize kayıtlı ya da değil herkesi kapsar, Kişilerim ise sadece rehberinizde kayıtlı kişileri kapsar.

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