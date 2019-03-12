WhatsApp’ta mesaj silme süresi: WhatsApp’ta karşı taraftan mesaj nasıl silinir?

WhatsApp sevilen yenilikler getirerek kullanıcıları aktif tutmaya devam ediyor. Gün içinde en çok kullanılan WhatsApp özelliklerinden biri de mesaj silme işlemidir. WhatsApp karşı taraftan mesaj silinebilmesi için belirli bir süre tanır. Peki WhatsApp’tan mesaj silme süresi kaç dakikadır? işte WhatsApp’ta toplu mesaj silme işlemi hakkında merak edilenler…

WHATSAPP’TA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

– WhatsApp’ta mesaj silmek istediğin sohbet kutusunu açın

– Mesajın üstüne basılı tutarak “Sil” butonuna basın

– Daha sonra “Herkesten Sil seçeneğine dokunun

– Ve karşı taraftan mesajınızı silin.

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WHATSAPP’TA MESAJ SİLME SÜRESİ KAÇ DAKİKADIR?

WhatsApp’ta karşı taraf görmeden mesajınızı silmek için sadece 7 dakikanız var. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 7 dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Eğer mesajı sadece kendi ekranınızdan silmek istiyorsanız herhangi bir süre kısıtlamanız yoktur. Dilediğiniz an silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta silmek istediğiniz mesajları seçerek toplu silme işlemi de yapabilirsiniz. Hem kendi yazdıklarınızı hem de karşı taraftan gelen mesajları silebilirsiniz.