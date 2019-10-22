WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor! Dört yeni özellik birden geliyor

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına Android ile İOS kullanıcıları için 4 yeni özellik daha ekleyecek.

WHATSAPP’A GELECEK 4 YENİ ÖZELLİK

– WhatsApp yeni sürüm ile ‘Dark Mode’a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşuyor.

– Platforma entegre edilecek bir başka yenilik ile sessize aldığınız kişilerin durum güncellemelerini de gizlemiş olacaksınız.

– Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek.

– Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. ‘Splash Screen’ olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.

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