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WhatsApp’tan bankacılıkta çığır açacak sistem!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliği üzerinde çalışıyor.

20:43 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp’tan bankacılıkta çığır açacak sistem!

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

CNBC’nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak.

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İLK ÜLKE ENDONEZYA OLACAK

Dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya’da kullanıma sunmayı planlıyor.

Ancak bu Facebook için yeni bir özellik değil. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini ABD'de kullanıma sunmuştu.

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