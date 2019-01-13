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WhatsApp’tan herkesi sevindirecek haber! Pazar sürprizi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan gelen son haber kullanıcıları sevindirecek. WhatsApp bugün çok önemli bir güncellemeye imza attı

android-time 15:25
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp’tan herkesi sevindirecek haber! Pazar sürprizi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan gelen son haber kullanıcıları sevindirecek. WhatsApp bugün çok önemli bir güncellemeye imza attı

WhatsApp bugün çok önemli bir güncelleme aldı. Bakın WhatsApp’a gelen yeni bomba özellik ne işinize yarayacak?

Artık bir grup mesajını 1:1 sohbetinizde özel olarak cevaplayabiliyorsunuz. Bir grup sohbetinde bir mesaja uzun dokunun ve ardından ‘Diğer’ ve ‘Özel olarak Cevapla’yı seçin.

Bir diğer özellik ise bir fotoğraf veya videoyu düzenlerken çıkartma eklemek için gülen yüz simgesine dokunabilirsiniz.

Üçüncü bomba özellik ise durum sekmesinden bir kişinin durumunu ön izlemek için artık 3D dokunuşu yapabiliyor olmanız.

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