WhatsApp’tan sınırlama kararı! Artık kimse yapamayacak…

WhatsApp bu kısıtlamayı yapmasının bir amacı olduğunu açıkladı. WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Facebook’a ait paylaşım sitesi, dünyadaki tüm kullanıcıları için geçerli olacak bu uygulamayı 6 ay önce Hindistan’da başlatmıştı.

Şirket bu kararı, WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberlerle linç olaylarının yaşanmasından sonra almıştı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriliyordu.

Uygulamanın kurallarına ilişkin yeni düzenleme, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen bir etkinlikte açıklandı. Endonezya’da Nisan’da genel seçimler yapılacak.

WhatsApp sözcüsü yaptığı açıklamada, bu kararın ülkede 6 ay süren testler sonucunda alındığını söyledi.