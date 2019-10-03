Windows 10X işletim sistemi tanıtıldı! İşte yeni bir işletim sisteminin özellikleri…

Yazılım devi Microsoft, Surface etkinliği kapsamında Windows 10X’in işletim sisteminin tanıtımını da gerçekleştirdi. Windows 10 temelli olan Windows 10X işletim sisteminin geliştirilmesindeki amaç mobil uyumlu olarak oluşturulması. Dokunmatik ekranlı cihazların odağında daha çok tablet / akıllı telefon kullanımı formunda hazırlanan 10X, çift ekranlı cihazlara odaklandığı için aynı anda yan yana iki farklı uygulamayı çalıştırabiliyor.

ÇİFT EKRANLI BİLGİSAYARLAR İÇİN KULLANILACAK

Çift ekranlı ve katlanabilir bilgisayarlar için sunulacak olan Windows 10X işletim sistemi Intel tabanlı cihazlarla çalışacak. Mevcut bir cihazda 10X kullanma olanağı sunulmayacak. Özel ayarlamalar yapılarak ikinci ekranda üç farklı pencerenin açılabileceği Windows 10X’de ikinci ekranı sanal klavye olarak kullanmanıza da imkan tanınıyor.

Windows 10 ile birlikte geriye dönük uyumluluk konusunda sıkıntılara neden olan firma yeni tanıttığı işletim sistemiyle birlikte bu soruna çözüm bulduğunu belirtti.

WİNDOWS 10X İŞLETİM SİSTEMLİ İLK CİHAZ SURFACE NEO

İki ekranıyla dikkat çeken tablet modeli olan Surface Neo bir kitap gibi katlanabiliyor. Microsoft kullanıcılara büyük bir ekranda tek uygulama kullanmak yerine, iki ekranda farklı uygulamaları kullanabileceği bir kolaylık sunuyor.

Her iki ekran da 5,6 mm kalınlığında. 655 gram ağırlığındaki tablet Gorilla Glass tarafından korunuyor. Tabletin ekranı şimdiye kadar üretilmiş en ince LCD olarak tanımlanıyor.

Microsoft Surface Neo, 360 derece dönebilen bir menteşeye sahip. Böylece cihazı farklı yapılandırmalarla kullanmak mümkün. Bu yapılandırmalardan biri de dizüstü bilgisayar görünümü.

Windows 10X işletim sistemi ile gelen tablette bir Başlat Menüsü ve görev çubuğu bulunuyor.

Bu yeni nesil tablet modeli 2020 yılının yaz aylarında satışa çıkacak.