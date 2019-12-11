Windows 7 kullanıcıları için son günler! Microsoft desteğini çekiyor…

Microsoft yaptığı açıklamada desteğin 14 Ocak 2020'de kesileceğini açıklamıştı. Ocak ayının ortasında tarihin tozlu sayfalarına karışacak olan Windows 7 için yeni bir karar alındı. Microsoft, yalnızca kurumsal kullanıcıları ilgilendiren bu karar ile genişletilmiş güvenlik paketleri stratejisini uygulamaya başlayacak.

KURUMSAL ALANDA KULLANILAN İKİ SÜRÜM ETKİLENMEYECEK

Shiftdelete’de yer alan habere göre, Windows 7 Pro ve Windows Enterprise sürümleri için geçerli olan bu uygulama diğer sürümleri kapsamayacak.

Bu noktada diğer kullanıcıların artık Windows 10'a geçmesini isteyen Microsoft, sert bir uyarı mesajı yayımlayacak.

TAM EKRAN UYARI MESAJI

1 ila 3 seneye kadar uzatılabilen Windows 7 desteğinin kesileceği işletmelerin gündeminde tutulacak. Sürümü bireysel kullanım için tercih edenler ise tam ekran boyutunda bir uyarı mesajı ile karşılaşacak.

15 Ocak 2020'den itibaren devreye girmesi beklenen ilgili uyarı mesajında, kullanıcıların neden Windows 7'den Windows 10'a geçmesi gerektiği anlatılacak. Mesajın en güçlü yanı ise güvensiz ve desteksiz Windows 7 vurgusu olacak.

ÜÇ SEÇENEK SUNULACAK

Bir Windows 7 kullanıcısı, bu iletiden Microsoft tarafından açıklanan 3 seçenekten birini kullanarak kurtulabilecek: “Bir daha gösterme”, “Daha sonra hatırlatılmak üzere tekrar göster” ve “Detayları öğren”.

Eğer mesajı alan Windows 7 kullanıcısı bu mesaj ile ilgilenmez ise uyarı paneli asla kaybolmayacak ve her seferinde o kişiyi rahatsız edecek.