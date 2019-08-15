Windows’ta tehlikeli bir açık tespit edildi!

Birçok kişinin bilgisayarı aynı zamanda en önemli verilerinin depolama alanı. Hackerlara karşı özenle korunsa da bazı açıklar bilgisayarları kötü amaçlı kişilerin erişimine açabiliyor. Windows’ta ortaya çıkan bir açık bilgisayarların uzaktan erişilebilir bir hale gelmesini sağlıyor.

BİRÇOK WINDOWS SÜRÜMÜ ETKİLENDİ

Konuyla ilgili hemen bir güncelleme yayınlayan Microsoft, açığın özellikle Windows 10 işletim sistemini etkilediğini açıkladı. Ortaya çıkan açık Windows 10 dışında Windows 7 SP1, Windows Server R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 işletim sistemlerini de etkiliyor. Microsoft açık için bir güncelleme yayınladı, ilerleyen günlerde tüm sistemlerin otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor.