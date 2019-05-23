Xiaomi Mi 9T geliyor! 17 dakikada şarj özelliği…

Mi 9T modelinin Tayland, Tayvan, Singapur ve Rusya'da sertifika alması dünya çapında satışa sunulacağını gösteriyor. Mi 9 ile benzer şekilde Snapdragon 855 işlemciden güç alması ve 48 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olması beklenilen telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek.



Ayrıca, yüksek kapasiteli bir bataryanın bu telefonda yer alması bekleniyor. Fiyatlandırmanın ise Xiaomi Mi 9'un bir tık üstünde olacağı düşünülüyor.

17 DAKİKADA ŞARJ ÖZELLİĞİ İLE GELEBİLİR

Xiaomi daha önce “T” eklentisine sahip bir telefon duyurusu gerçekleştirmezken, burada belki de turboya gönderme yapılıyor olabilir. Malumunuz Xiaomi 100W hızlı şarj teknolojisini hazırlıyor ve gelen bilgilere bakılırsa bu konuda epey mesafe kat edilmiş durumda.

4.000 mAh büyüklüğündeki bir pili sadece 17 dakikada dolduran bu hızlı şarj teknolojisi belki de ilk kez Mi 9T modelinde kullanılacak.