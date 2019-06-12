Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı! Mi Band’in ekranı renklendi…

Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 4’ü tanıttı. Xiaomi Mi Band 4, 240×120 çözünürlüğünde 0.78 inçlik renkli bir ekran ile geliyor. Bu ekran, akıllı saatin içindeki 77 adet farklı tema ile farklı görünümler kazanabilecek. Ülkemizde 250 bini aşkın Mi Band kullanıcısının bulunduğu düşünüldüğünde şirketin yeni ürününün Türkiye’de de dikkat çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

EKRAN BÜYÜDÜ VE RENKLENDİ

Xiaomi Mi Band 4, renkli ekranıyla dikkat çekecek. 16 bin renk destekli bir ekrana sahip olan Mi Band 3’e kıyasla Xiaomi Mi Band 4, yüzde 39.9 oranında daha büyük bir ekran kullanıyor.

TEK ŞARJLA 20 GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ

Cihazda 135 mAh’lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya kullanıcılara yaklaşık 20 günlük bir kullanım sunacak. Siyah, kahverengi, mavi, turuncu ve pembe olmak üzere toplam 5 adet renk seçeneği bulunan Mi Band 4’ün fiyatının 25 dolar olduğu, NFC’li versiyonunun fiyatının ise 35 dolar olduğu duyuruldu.