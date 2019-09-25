Xiaomi MIUI 11 güncellemesini hangi telefonlar alacak? MIUI 11 ile neler değişiyor?

Xiaomi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar nihayet belli oldu. Yeni güncelleme ile cihazlara pek çok özellik kazandırılması bekleniyor. Xiaomi bir çok telefonuna MIUI 11 güncellemesini sunacak.

GÜNCELLEME İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, MIUI 11 güncellemesini sunacağı telefonları kullanıcılarla paylaştı. MIUI 11 güncellemesi ile gece modu arayüze taşınıyor. Çocuklara özel bir bölüme ve deprem uyarı sistemine sahip olan arayüz, daha önce duyurulduğu üzere aile bireyleri arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir özellik de sunuyor.

Arayüz, aşırı yüksek performanstan çok zengin ancak akıcı bir kullanıma odaklanıyor. Özel tasarlanan bir bildirim sistemli ile gelen ve böylece “bildirim ışığını” yazılımsal hale getiren sürüm, dinamik font ve duvar kağıdı gibi kullanımı güzelleştiren görsel detayları da getiriyor.

Mi Work uygulamasıyla dosya paylaşma, ekran paylaşımı, kablosuz baskı vb gibi ofis odaklı özellikler sunan Xiaomi MIUI 11, Mi G0 uygulaması ile aşırı yüksek enerji tasarrufuna odaklanıyor. Bu açıldığı zaman yüzde 5 pille tam 24 saat bekleme süresi elde edilebiliyor.

MIUI 11 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Max 3

Redmi K20 Pro Snapdragon 855+ Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Mi CC9 Meitu Edition

Mi CC9

Mi CC9e

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5 (Note 5 Pro)

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi S2

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi 5S

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 5C

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)

Redmi 4X

Redmi 5A

Redmi Note 5A (Y1)