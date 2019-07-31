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Yandex artık nöbetçi eczaneleri gösterecek! 39 il için aktif

Navigasyon uygulamasına daha önce nöbetçi eczaneleri ekleyen Yandex, nöbetçi eczaneler kapsamını genişletiyor. Şirket yeni bir internet sitesi açarak bu özelliği navigasyon dışına taşıdı. Şu an 39 ilin nöbetçi eczaneleri yeni sitede yer alıyor.

12:16 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Yandex artık nöbetçi eczaneleri gösterecek! 39 il için aktif

Kullanıcılar www.yandexnobetcieczane.com internet sitesini hem masaüstü bilgisayarlarından hem akıllı telefonlarından görüntüleyerek nöbetçi eczane bilgisini öğrenebiliyor ve rota oluşturabiliyor.

Söz konusu internet sitesinden 39 ilin nöbetçi eczanelerine ulaşmak mümkün. Listede şu iller yer alıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, Karaman, Mardin, Amasya, Bilecik, Uşak, Yalova, Çanakkale, Edirne, Aydın, Bartın, Samsun, Bayburt, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bolu, Eskişehir, Muğla, Konya, Afyon, Denizli, Düzce, Kayseri, Isparta, Burdur.

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