Yandex’te Google aramasına porno şoku!

Yandex arama motorunda bugün Google kelimesini aratanlar şoke eden bir sonuçla karşılaştı. Yandex’in arama sonuç ekranında Google’ın servisleri olan Görseller, Google Haritalar, Google Çeviri gibi sonuçların yanında yetişkin içerikleri barındıran yasal olmayan siteler önerildi.

SONUÇLARA TEPKİ BÜYÜK

Sosyal medyada birçok kişi arama sonuçlarına tepki gösterdi. Özellikle çocukların etkilenebileceği konusunda endişe duyan internet kullanıcıları saatler geçmesine rağmen arama sonuçlarındaki porno öğelerinin kaldırılmadığını belirtti.

YANDEX’TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konunun teknik bir aksaklık mı, hacklenme mi yoksa kasıt mı olduğu akıllara geldi. Yandex’ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Google’dan Yandex aratıldığında ise sadece Yandex’in ürünlerinin olduğu sonuçlar ekrana geliyor.