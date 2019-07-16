Yaşlandırma uygulaması nasıl indirilir? İşte Instagram ve Twitter’ı sallayan yaşlandırma uygulaması…
Yaşlandırma uygulaması dün geceden beri sosyal medyayı sallıyor. Yeni başlayan akım ile sosyal medya kullanıcıları bu uygulama ile kendilerini yaşlandırıp paylaşıyorlar. Peki Instagram ve Twitter'ı sallayan yaşlandırma uygulaması nasıl indirilir?
Yaşlandırma tekniğiyle çekilmiş fotoğraf paylaşımları Instagram ve Twitter’da trend oldu. Ünlülerin de kapıldığı akımın fotoğrafları FaceApp adlı uygulama ile şekilleniyor. İşte yaşlandırma uygulaması indirme linkleri…