Yaşlandırma uygulaması nasıl indirilir? İşte Instagram ve Twitter’ı sallayan yaşlandırma uygulaması…

Yaşlandırma tekniğiyle çekilmiş fotoğraf paylaşımları Instagram ve Twitter’da trend oldu. Ünlülerin de kapıldığı akımın fotoğrafları FaceApp adlı uygulama ile şekilleniyor. İşte yaşlandırma uygulaması indirme linkleri…

ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

iOS İÇİN TIKLAYINIZ