Yeni Android sürümünün adı şaşırttı! Tatlı geleneği bozuldu…

Google, yeni Android sürümünün isminin Android 10 olacağını açıkladı. Google, bu hamlesiyle uzun yıllar sonra Android’de kullandığı tatlı isimlerine son vermiş oldu. Google’ın daha önce kullanıma sunduğu Android sürümlerinde Oreo, Lollipop, Nougat, KitKat ve son olarak da Pie isimleri kullanılmıştı. Ancak şirketin son açıklamalarıyla birlikte Android’in son sürümünün ismi belli oldu ve herhangi bir tatlının ismi bu kez kullanılmıyor.

ANDROİD’DE SAYILI İSİMLERE GEÇİLDİ

Bugüne kadar Android Q olarak dillendirdiğimiz yeni işletim sisteminin resmi adı “Android 10” olacak ve herhangi bir tatlı ismi içermeyecek. İlerleyen dönemlerdeyse “Android 11”, “Android 12” gibi isimler kullanılmaya devam edecek.