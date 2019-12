Yeni bir maymun türü keşfedildi! 100 yıldan uzun zamandır…

Amazon yağmur ormanlarında bir grup kabarık tüylü gri maymunu araştıran bilim insanları hayvanların yeni bir türe ait olduğunu tespit etti.

Plecturocebus parecis adı verilen primatlar aslında 100 yıldan daha uzun zaman önce biyologlar tarafından keşfedilmişti ancak yakın zamana kadar ayrı bir grup olarak tanımlanmamıştı.

Tür Brezilya’nın Rondonia bölgesindeki Parecis yaylasında yaşıyor. Yaylanın dik kenarları alana erişimi zorlaştırdığı için de ormansızlaştırmadan sağ çıkabilmişler.

1914’te keşfedildiklerinde biyologlar bu maymunların “küllü siyah titi (ashy black titis)” türünden olduğunu düşünmüş.

Independet’ın New Scientist’ten aktardığına göre yeni türü doğrulamak için çalışan biyologlardan Adrian Barnett ise maymunları keşfeden ilk araştırmacının yazdığı raporda sınıflandırmayla ilgili “bariz tereddütlerin” görüldüğünü söyledi.

Yerli halkın “otôhô” diye adlandırdığı Parecis maymunları, kestane kahvesi sırtları ve göğüslerindeki büyük beyaz lekelerle koyu gri küllü siyah titiden ayrılıyor.

Araştırma ekibi Parecis maymunlarının DNA’sını küllü siyah titi de dahil olmak üzere 10 farklı türle karşılaştırdığında belirgin şekilde farklı olduğunu keşfetti.

“TEHDİT ALTINDA GÖRÜLMELİ”

Araştırmacılar Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Hayvanların Kırmızı Listesi kriterlerine göre yeni maymun türünün “neredeyse tehdit altında” görülmesi gerektiğini savunuyor.

New Scientist’e konuşan Barnett “Dağılım geniş değil ve nüfus kısıtlı” dedi.

Barnett ayrıca, Parecis maymunun Brezilya’da bu yıl keşfedilen üçüncü, 2000’den beri yirminci yeni maymun türü olduğunu da ekledi.