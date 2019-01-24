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Yeni iOS güncellemesi de hataları gidermedi! İnternete bağlanılamıyor

Apple'ın işletim sistemi olan iOS'un 12.1.2 güncellemesi bir çok sorun ile gelmişti. Yeni iOS güncellemesi olan 12.1.3 de yeni özellikler yerine bu sorunları düzeltmek için çıkarıldı fakat bu güncelleme de sorunlarla ve hatalarla geldi.

11:46 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Yeni iOS güncellemesi de hataları gidermedi! İnternete bağlanılamıyor

Yeni iOS güncellemesi hakkında yapılan geri bildirimlere göre, iOS 12.1.3 sürümünde hücresel veriye bağlanırken sorun yaşanıyor. Apple, iOS 12.1.2 güncellemesi birçok sorun içerince, bu yeni güncellemede yeni özelliklerden çok, hataları gidermek için çalışmıştı. Ancak görünen o ki bütün hataları giderememiş.

İNTERNETE BAĞLANILAMIYOR!

Reddit ve Twitter‘da geri bildirimde bulunan kullanıcılara göre, yeni güncellemeden sonra cihaz hücresel veriyi sonlandırıyor.

ABD'li operatör firması Sprint, iPhone XR, XS, XS Max ve X modellerindeki iOS 12.1.3 güncellemesinde bulunan ağ problemi nedeniyle şimdilik güncelleme yapmamaları konusunda abonelerini uyardı. Ayrıca AT&T aboneleri de benzer sorunları yaşadıklarını raporladı. Şu an için bu sorunun ABD dışında olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok.

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