Yeni telefonlardaki tehlikeli özellik! Hackerlar faydalanıyor…

Akıllı telefonlarda yer alan NFC özelliği bazı durumlarda büyük tehlikelere yol açabiliyor. NFC ile ödeme özelliğinin aktif olduğu bir mağazada kredi kartı ve nakit taşımadan işleminizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Bu temassız özellik daima açık olursa cihazınızı tehlikeye atabilir.

HABERİNİZ OLMADAN UYGULAMA YÜKLENEBİLİYOR

Shiftdelete’de yer alan habere göre NFC özelliği ile veri alışverişi yapıldığında cihaz bildirim ile kullanıcıları uyarıyor. Sistem NFC ile APK dosyası gönderildiğinde de benzer şekilde çalışmakta. Ancak Ocak ayında bir güvenlik araştırmacısı Android 8 (Oreo) ve sonraki sürümlerde APK dosyası gönderilirken kullanıcılara bildirim gitmediğini keşfetti.

Android güvenlik modeline göre Google Play Store harici uygulama yükleme işlemleri güvensiz olarak nitelendiriliyor. Bildirim özelliğinin olmaması ise güvenlik modeline aykırı işlem yapılabileceği anlamına geliyor. Cihazınızda bulunan NFC Beam özelliğini kapatarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.