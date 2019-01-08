Yerel seçimlerde dijital reklamlarda yapay zeka kullanılacak

Yerel seçimler yaklaşıyor. Bu seçimlerde aday tanıtımında geleneksel yöntemlerin yerine bu kez dijital iletişim platformlarını aktif kullanacakları bir dönemle karşılıyor olacağız.

Yüksek Seçim Kurulu’nca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için seçmen listeleri 4 Ocak tarihinde muhtarlıklarda askıya çıktı. Türkiye'deki vatandaşlar bir gün içinde 7 saatini aktif olarak internette geçiriyor. Türkiye'de, nüfusun %67‘sine tekabül eden 54 milyon internet kullanıcısı var. Dolayısıyla kitleye ulaşmak isteyen siyasilerin dijital teknolojileri kullanmasının önemi dikkat çekiyor.

Eskiden bir meydana yüzbinlerce insan toplama hedefi varken artık saniyeler içerisinde üretilen bir video milyonlarca insana ulaşıp fikirleri değiştirebilmekte, bu da siyasilerin çok daha güçlü siyasal pazarlama yönetimi uygulamasına olanak sağlamaktadır.

“TRUMP, DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİYLE SEÇİMLERİ KAZANDI”



Özellikle Amerika'da dijital networkün yoğun bir şekilde kullanıldığını biliyoruz, gerek Obama gerekse Clinton'ın televizyon kampanyalarına neredeyse iki katı harcamasına rağmen dijital çalışmaların ağır basması meseleyi daha da önemli kılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Eski tarz kampanya yöntemlerini terk ediyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı, diğer partiler de çevreye duyarlı kampanyaların destekleneceğini belirtmişti.

Tüm bunlar önümüzdeki dönemde dijital medyanın aktif bir şekilde kullanılacağının en bariz göstergesi.

AKP'nin yerel seçim kampanyasıyla birlikte, Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde siyasette dijital propaganda yöntemine tanık olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya vurgu yaparak gürültü ve görüntü kirliliğiyle birlikte partilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirleri plastiğe ve kağıda boğan israf kaleminin de sona ereceğini vurgulaması gözleri dijital pazarlama ile etkili bir siyasal kampanyanın nasıl yapılacağına çevirdi. Peki, adaylar bu konu ile ilgili neler yapmalı, nasıl bir dijital seçim kampanyası oluşturmalı?

ADAYLAR DİJİTAL PROPAGANDA İÇİN NE YAPMALI?



Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk The ADX DSP sistemini kullanarak nasıl reklam verileceğini açıklıyor;

Tüm pazarlama eylemleri birbirini bütünlemeli. Fiziksel bir aktiviteye dijital destek olurken, fiziksel aktivitede seçmenler sosyal medyaya yönlendirilerek güç paylaşımı yapılmalı. Bütçeleme yapılırken esneklik payı bırakılmalı ve en önemlisi ölçülemeyen yatırımlardan kaçınılmalı. Dönüşüm getirmeyen, ilgi çekmeyen tüm dijital kampanyalar iptal edilerek verimli olanlara yatırım artırılmalı.

Dijital tarafta muhakkak landing page olarak ifade edilen hedef sayfalar tasarlanmalı. Burada sayfa içerisinde ziyaretçilerden geri bildirim alınabilecek formlar tasarlanmalı ve görüşleri veri madenciliği metotları ile analiz edilerek seçmenin mevcut duygu analizi yapılmalı. Böylelikle yukarıda anlatılan yöntemlerle yönlendirilen kullanıcıların mevcut duygu durumu, parti ve adaya karşı olan tutumları net bir şekilde sayısal veriye çevrilebilecektir.

Bütçeyi doğru kullanabilmek için teknolojilerden yararlanmayı öneren Emrah Pamuk kısaca TheADX sisteminden bahsetti:

Lokasyon hedefleme : Bir kullanıcının nerede yaşadığı, kampanyalarınızın hedef kitlenizle alakalı olmasını sağlamak ve kitlenizi segmentlere ayırmak için en önemli bilgi noktalarından biridir. Bu nedenle, kampanyanızı bir ülke, bölge, ilçe, şehir veya hatta mahalleye odaklayabilirsiniz. Lokasyon hedefleme seçenekleri ile, ürününüze veya hizmetinize gerçekten ihtiyaç duyduklarında insanlarla iletişim kurabilirsiniz.



Yeniden hedefleme: Yeniden hedefleme kullanarak insanların sizi ve partinizi hatırlamasını sağlayın, unutulmaz kılın ve güçlenin.

Kelime Hedefleme: Büyüme potansiyeli olan alanları doğru bir şekilde tanımlayarak, web sitenizi yüksek gelir potansiyeline sahip bir trafik makinesine dönüştürebilirsiniz. URL'lerin içinde geçen kelimeleri özellikle hedefleyebilirsiniz yada istemediğiniz kelimeleri içeren sayfalarda reklam yayını engelleyebilirsiniz. (Şiddet, terör vb.)



Teknik hedefleme: Hedef kitlenize nasıl yaklaştığınızı daraltmanın göze çarpan ve reklam faaliyetlerini kullanıcının güncel kullanım durumuna göre yönetmenin mükemmel bir yoludur. Teknik hedeflemeyi kullanarak, kampanyalarınızın teknik özelliklerini (tarayıcılar, ekran çözünürlükleri, cihaz özellikleri vb.) belirleyebilirsiniz.



Zaman Hedefleme: Reklamları yalnızca hedef kitleye ulaşma ve etkileşime geçme olasılığı en yüksek olduğu günlerde çalışacak şekilde kısıtlayan bir kampanya hedefleme seçeneğidir. Kampanyayı yalnızca günün ilgili saatlerinde yayınlayarak, kampanyanın bütçesi en fazla etki için maksimize edilir.