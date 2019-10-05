Yıllardır uzaydan gelen sinyaller için ‘Yıldız Depremleri’ teorisi!

Nereden geldiği belli olmayan gizemli sinyaller ne anlama geliyor? Radyo sinyalleri hakkında nasıl oluşabileceği konusunda yeni bir ipucu ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu patlamalarının bazılarının yıllar boyunca tekrar ettiğini gözlemledi.

‘YILDIZ DEPREMLERİ’ TEORİSİ

ShiftDelete’de yer alan habere göre patlamaların nedeni ise iki yıldızın çarpışmasından meydana gelen yıldız depremleri olabilir. Araştırmacıların tespit ettiği yaklaşık 100 FRB'nin çoğu, tek bir patlamadan meydana geliyor ancak birkaç hızlı radyo patlamasının tekrar ettiği gözlemlendi. Bu durum, FRB'lerin nereden geldiklerini ve nasıl ortaya çıktığını anlama işini oldukça kolaylaştırıyor.



İKİ NÖTRON YILDIZI ÇARPIŞINCA…

Patlamaların nedeni ise iki yıldızın çarpışmasından meydana gelen yıldız depremleri olabilir. Araştırmacıların tespit ettiği yaklaşık 100 FRB'nin çoğu, tek bir patlamadan meydana geliyor ancak birkaç hızlı radyo patlamasının tekrar ettiği gözlemlendi. Bu durum, FRB'lerin nereden geldiklerini ve nasıl ortaya çıktığını anlama işini oldukça kolaylaştırıyor.