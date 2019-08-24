YouTube’da en çok izlenen videolarda dikkat çeken detay…

YouTube en büyük video platformu olmasının yanında birçok kişi tarafından müzik dinlemek amacıyla da kullanılıyor. YouTube’da en çok izlenen ilk 10 video arasında müzik klipleri ön plana çıkıyor.

YOUTUBE’DA EN ÇOK İZLENEN 3 VİDEO

İlk sırada 6,39 milyar izlenme sayısıyla Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi’nin “Despacito” parçası bulunurken, ikinci sırada 4,35 milyar izlenmeyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın “Shape of You” ve üçüncü sırada 4,21 milyar izlenme sayısıyla Wiz Khalifa’nın “See You Again” parçası bulunuyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN 5 KATI

YouTube’da en çok izlenen ilk 10 videonun toplam izlenme sayısı ise, 38,4 milyarla dünyanın toplam nüfusunun 5 katına ulaştı.

MÜZİK ARTIK DİJİTAL

Müzik platformlarının amiralleri arasında yer alan Spotify’ın açıkladığı verilere göre, platformun geçen yılın ikinci çeyreğinde 180 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunurken, bu rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 28,8 artış göstererek 232 milyona ulaştı. Benzer şekilde teknoloji devlerinden Apple’nin müzik servisi Apple Music’in ücretli üye sayısı, geçen yılın haziran ayında 27 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 122 artarak 60 milyona yükseldi.