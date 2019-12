YouTuberlar izlenme başına ne kadar kazanıyor? Ünlü Youtube yayıncıları açıkladı…

YouTube birçok kişi için şimdiden televizyonun yerini aldı. Dünyaca ünlü YouTuberlar, her 1 milyon izlenme başına ortalama ne kadar kazandıklarını Business Insider’a açıkladılar. 1 milyon görüntülenmeye sahip bir YouTube videosu, her içerik üreticisi veya her video için aynı oranda gelir sağlamıyor.

YOUTUBE’DA KAZANÇLAR DEĞİŞKEN

YouTube üzerinden aynı izlenme sayısı başına kazanılan para miktarı, video başına bile yüksek oranlarda değişiklik gösterebiliyor. Bu noktada kazançlar, videodaki reklam türüne ve izleyicilerin eylemlerine kadar değişiklik gösterebiliyor.

KANAL YAPILARI FARKLI 4 YOUTUBER VE KAZANÇLARI

Marina Mogilko

Marina Mogilko'nun dil, yaşam tarzı ve iş olmak üzere üç farklı YouTube kanalı bulunuyor. Bu noktada Mogilko, iş kanalı olan Silicon Valley Girl'ün her 1.000 görüntülenmesi için ortalama 10,73 dolar kazanıyor. Dil kanalı Linguamarina aynı görüntülenme başına ortalama 4 dolar ve yaşam tarzı olan üçüncü kanal ise 1.000 görüntülemeye yaklaşık 2,71 ABD doları kazanıyor.

Kevin David

YouTube içerik oluşturucusu ve girişimci olan David’in 800 bin kadar takipçisi bulunuyor. ‘Yeni başlayanlar için Shopify Eğitimi’ adlı videosundan 40.000 dolar gelir elde ettiğini söylüyor.

Austen Alexander

ABD Donanması'nda aktif bir denizci olan Austen Alexander, 1 milyon izlenmeli videosuyla Google AdSense gelirinden kabaca 6 bin dolar kazandığını söylüyor ve takipçi sayısı 135 bin.

Shelby Church

1 milyon izlenmeyi geçmiş 17 videosu bulunan Shelby, gelirinin çoğunu ise sponsorlu yayınlardan kazanıyor. YouTuber, videolarını genellikle 10 dakikanın üzerinde tutuyor ve daha çok reklam alabildiğini belirtiyor. 1,2 milyon aboneli YouTube kanalı olan Shelby, yaklaşık 1 milyon izlenmeli bir videodan 2 bin ile 5 bin dolar arasında değişen kazançlar elde ediyor.