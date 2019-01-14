YouTube’tan kötü haber! O özellik artık olmayacak

Google, bugüne kadar kullanıcıların kullanabildiği bir özelliği YouTube'tan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, yaptığı açıklamada YouTube'a yüklenen videoların Twitter ve Google Plus üzerinden otomatik olarak paylaşılmasının artık mümkün olmayacağını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

31 Ocak tarihinden itibaren YouTube’a kullanıcıların işine yarayan bir özellik tamamen kaldırılıyor. Google’dan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar bugüne kadar YouTube’a yükledikleri videoların otomatik olarak hem Twitter hem de Google Plus üzerinden paylaşılabilmesini sağlıyordu. Böylece manuel giriş yapılması gerekmiyordu ve kullanıcıyı bir zahmetten kurtarıyordu. Ancak şirket, bu politikasında bir değişiklik yaparak bu otomatik özelliğin kaldırılmasına karar vermiş durumda.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Söz konusu ayarın kaldırılması, otomatik yapılan paylaşımları engelleyecek. Ancak kullanıcılar bu belirttiğimiz tarihten itibaren videolarını kendileri manuel olarak sosyal medya hesaplarında paylaşmak durumunda kalacak.

İçerik oluşturucuları için gerçekten de kötü bir haber; zira özellikle sık sık YouTube’a görüntü yükleyen bir kullanıcının artık her seferinde bu paylaşımları da kendisi yapması gerekecek.