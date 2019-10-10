Yurt dışından iPhone 11 getirmek ne kadar ucuza geliyor? İşte iPhone 11 Türkiye ve yurt dışı fiyatları…

UTKU CAN YALÇIN

ABD’de iPhone 11 fiyatları 699 dolar ile 1499 dolar arasında değişiyor. Türkiye’deki fiyatlar ise 7299 lira ile 14999 lira arasında. Yurt dışından Türkiye’ye getirilen telefonu pasaporta işlemek için ise IMEI kayıt harcı ödemek gerekiyor. Yurt dışından cep telefonu getirme harç tutarı Temmuz 2019 itibariyle 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca pasaporta IMEI kayıt işlemi artık 2 yılda bir yerine 3 yılda bir yapılabiliyor. İşte IMEI kayıt harcına eklendiğinde yurt dışı iPhone 11 fiyatları ve Türkiye fiyatı ile arasındaki fark…

İŞTE IPHONE 11 MODELLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Phone 11 Pro'da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. iPhone 11 Pro 5,8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ile en büyük üyesi konumunda. Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.

Arka kameradaki sensörlerin tümü 12 MP çözünürlüğe sahip. Ancak her bir sensör farklı amaçlarla kullanılıyor.

Arka kamera sensörlerinden birisi geniş açılı lense sahip. Diğer sensör ana kamera görevi görürken, üçüncüsü ise bokeh efekti için derinlik sağlamaya yarıyor.