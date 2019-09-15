AKM Millet Bahçesi yargıya taşınacak

“Millet bahçesi adı altında, kentin en stratejik noktaları, AKM alanları ranta ve iktidarın ideolojik söylemlerinin mekansal aracı haline dönüşemez” diyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Millet Bahçesi projesini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, projenin “altı beton, üstü yeşil” aldatmacasıyla altı da üstü de rant ve Cumhuriyet değerlerinin yıkımı bir proje olduğunu ve alanın tamamında otopark planlayan, Ankara'nın ulaşımını da tıkayacak bir plan değişikliğini içerdiğini belirterek, yargıya başvuracaklarını söyledi. Candan, “Bütün bu plan değişiklikleri 644 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde yapılırken, Koruma Kurulu'nda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden beklenen ise bu yıkımın altına imza atması değil, muhalefet şerhi koymasıdır. Aynı şekilde Koruma Kurulu kararını da yargıya taşıyacağız” dedi.

NİYET DEĞERLERİ YOK ETMEK

Candan, AKP'nin 2016'da seçim yatırımı olarak millet bahçesi argümanıyla arenaya çıktığını belirterek, “Seçilen yerlere baktığımızda; kentlerin en stratejik ekolojik eşiklerini (Ankara'da AKM alanları, İmrahor Vadisi, Burdur'da Salda Gölü, İstanbul'da Yıldız Parkı vb.) sulak ve doğal alanlarını, kentsel açıklıkları, koridorlarını ve yeşil adım taşlarını, Cumhuriyet'in simge değeri yapılarını da içeren stadyum alanlarını, askeri lojmanlar ve askeri hastane alanları gibi zaten kentlerin açık-hava koridorlarında yer almış büyük alanları görüyoruz” dedi. Alan büyükleri ile kentlerin gelişmişlik ölçütlerini belirleyen kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak gibi bir kentsel standardı yakalamak olmadığının görüldüğünü dile getiren Candan, “Niyetin, dibe vuran inşaat sektörünün önünü açmak ve değerlerimizi yok etmek olduğu açıktır. Nerede bir millet bahçesi varsa yanında ya büyük ölçekli rant projeleri ya da yok etmek istedikleri Cumhuriyet değerleri vardır. Millet bahçesi, ‘Yeşil alan yapıyoruz' aldatmacası altında katmerli bir yıkım ve rant projesidir” ifadesine yer verdi.

TÖREN PİSTİ YIKILDI

“5 bölgeden oluşan AKM alanlarının 1. etabında başlayan, 398.5 milyon liraya ihale edilen millet bahçesinin, halk için değil EGO hangarlarının yerine yapılan devasa Merkez Ankara adı altındaki büyük ölçekli rant projesinin satışının artırılması ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi için planlandığı çok açıktır” diyen Candan, şöyle devam etti: “Yerinde yaptığımız tespitlerde tescilli kültür varlığı olan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası'nın ve Tören Pisti'nin yıkıldığı tespit edilmiştir. Millet bahçesi görsellerinde AKM binasının da yıkılarak yerine cami yapıldığı görülmektedir.”

Medipol'e mi devredilecek

“15.01.2019 tarihinde onaylanan kentsel tasarım projesine göre, ‘Yapılaşma otopark giriş çıkışları belirlenecek' denen plan notlarında, sürecin şeffaf yürütülmediği ve planın kamusallık ilkesinin çiğnendiği de çok açıktır” diyen Candan, şunları kaydetti: “Plan notlarında, AKM alanlarında spor alanı olarak belirlenen 2. bölgenin hemen karşısına gelen parantez içerisinde elle yazılan sağlık merkezi ibaresi ise tartışmalıdır. Gelecekte TCDD Gar yerleşkesinin bir bölümünün devredildiği Medipol Üniversitesi'ne yakın olan bu alanın da Medipol'e mi devredileceği kuşkularını oluşturmaktadır. Bu plan değişikliği millet bahçesi değil, katmerli rant bahçesinin plan değişikliğidir.”