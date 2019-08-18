Atatürk’le kan bağının olması paha biçilemez bir servettir

İstanbul Kandilli'deki evinde ziyaret ettiğimiz yazar ve akademisyen Selin Söğütlügil, muhteşem bir özgeçmişe sahip. Atatürk'ün kardeş çocukları içinde en çok sevdiği Vusat Erbatur Söğütlügil, onun büyükannesi. Naim Gürsel imzalı yağlıboya Atatürk tablosu evinin baş köşesinde duruyor. Göz kamaştıran bir eğitim hayatına sahip olan Selin Söğütlügil, Amerika'da doğdu ve Şişli Terakki Lisesi ile Illinois'de St. Charles Lisesi'ni bitirdi. Fashion Technology Enstitüsü ile Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı.

ÇOCUKLAR İÇİN KOŞACAK

Londra'da Regents Üniversitesi'nde Film, Media and Drama Okulu'nda senaryo ve film prodüksiyonu üzerine yüksek lisans yaptı. Oxford Üniversitesi'nde edebiyat yüksek lisansına devam eden Söğütlügil, Ayvansaray ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Kanatlarım Aşk'tandı ve Mavi Sağanak adlı iki şiir kitabı vardır. Büyük Çin Seddi Maratonu'na katılan ilk Türk kadınıdır. 3 Kasım'da Uluslararası İstanbul Maratonu'nda WWF için, 23 Kasım'da ise Myanmar Maratonu'nda gazi ve şehitlerin yetim çocukları için koşmaya hazırlanan Selin Söğütlügil'le sohbetimize büyük amcası olan Atatürk'le başladık.

Kadın toplumun çimentosudur

■ Atatürk'le baba tarafından olan akrabalığınızı konuşalım mı?

Büyükannem Vusat Erbatur Sögütlügil'le Atatürk, kardeş çocuklarıdır. Bu kan bağı benim için paha biçilmez bir servettir.

■ Atatürk'ün akrabaları genellikle geri planda kalmıştır.

Bu, Atatürk'ün bizzat kendisinin bir yaşam stratejisidir. Yaşayacağımız boyut, icraat boyutudur ve hedef de topluma, vatana katkıdır. Çünkü kadın toplumun çimentosudur.

■ Vusat Hanım, Sabiha Gökçen'in yakın arkadaşı mıydı?

Atatürk, 1927'de ilk Nutuk'u büyükannem Vusat Hanım'a imzalamış. Büyükannem de Sabiha Gökçen gibi ilk Türk kadın uçuculardandı ama hiç ön planda olmadı. İkisinin hatıralarından biri de 1927'de THK'da çekilmiş fotoğraflarıdır.

Beni heyecanlandıran bir lider var

■ Hedefinizde aktif bir siyaset var mı?

Evet, üç çocuğum Dila, Cana ve Ata'nın sağlığından sonra en çok istediğim şey akademik kariyerimi Oxford Üniversitesi'nde tamamlamak, ikincisi ise Atatürk'ün açtığı Meclis'te kadın milletvekili olarak görev almaktır. Kurtuluş Savaşı'nda ‘Hattı müdafa yoktur sattı müdafa vardır' sözünü gelin şimdi cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak bakışa entegre edelim ve ‘Hattı idare yoktur, sathı idare vardır' diyelim.

■ Geleceği nasıl görüyorsunuz?

Eflatun ‘Devlet' adlı eserinde filozof yönetici tanımını şöyle yapar, ‘Erdemli, bilinçli, adil ve vicdanlı, ileriyi görebilen'… Daha önce Eflatun'un bu tanımına uyan tek kişinin Atatürk olduğunu düşünmüştüm.

■ Günümüzde…

Günümüzde beni heyecanlandıran bir lider daha var. Onun Cumhuriyet yolunda sağlam adımlarla yürüyeceğine inanıyorum. Bu kişi Sayın Ekrem İmamoğlu'dur.

■ Tanıştınız mı?

Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettim ve büyükannem Vusat Hanım'a Atatürk tarafından imzalanan 1927 tarihli Nutuk'un ilk sayfasını hediye ettim. Atatürk'ün yaktığı ateşi parlamentoda sürdürmek isteyen mirasçısı olduğumu söyledim. Devlet yöneticilerinin kendi insanını anlayabilmesi ve daha derin iş üretebilmesi için yürek sesinin çok önemli olduğuna inandığımı açıkladım.Türk insanı yüreğine dokunan adil liderleri unutmaz. Sayın İmamoğlu'nun tüm icraatlerini dürüst ve yürekten yaptığına inanıyorum.

■ Vereceğiniz son mesaj ne olur?

Nutuk'u her dönemde Türk vatandaşının mutlaka ve defalarca okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü Nutuk'u okuyan herkes evrim geçirir, bilinçlenir.