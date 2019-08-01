Nadir görülen kara leylekler Bilecik’te

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Sevenler Topluluğu üyelerinin görüntülediği kara leylekler, Bilecik'te ilk kez görülüyor. Kayalık alana yuva yapan kara leylekler, yavruları ile birlikte uzun süre sonra ilk kez yakından görüntülendi. Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Sevenler Topluluğu üyesi Hakan Ertürk ve Mehmet Çam, Söğüt ilçesinde görüntülenen hayvanların neslinin tehlike altında olduğunu belirtti. Kara leyleylekler hakkında bilgiler veren Çam, “Bu kuş türü diğer türler gibi sürüler gruplar halinde durmuyorlar. Kara leylekler sürekli kayalık yerlerde, mağaralarda yuvalanırlar. İnsanlara alışık olmadıklarını ve göl kıyısında değil de genellikle su kanalları kenarlarında beslendiklerini biliyoruz. Bilecik doğa ve Yaban Hayatı Sevenler Topluluğu olarak Bilecik'te ve diğer illerde grup arkadaşlarımız var onlarda kara leylekleri kendi çevrelerinde sık görmedikleri nadir görülen bir kuş türü olduğunu belirtiyorlar” ifadesinde bulundu.

İHA