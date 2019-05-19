19 Mayıs 1919’dan 19 Mayıs 1968’e

Atatürk: Düşmanların düşmanı, dünyaya hakim olan emperyalizmdir

1968 gençliği: “NATO'ya hayır” diyoruz, çünkü emperyalizme karşıyız

1 – 20 Temmuz 1920'de Mustafa Kemal Atatürk, Hakimiyet-i Milliye'de şöyle der: “En büyük düşman, düşmanların düşmanı, ne falan ne de filan milletler. Bilakis bu, adeta her tarafı kaplamış ve saltanat halinde dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir.”

İşte…19 Mayıs 1919'a ruhunu veren de bu anlayıştır!…Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden anti-emperyalist gençler de 14-19 Mayıs 1968 tarihinde başta İstanbul olmak üzere tüm ülkede “NATO'ya Hayır Haftası” düzenler.

14 Mayıs 1968'de, İstanbul Taksim'de toplanan ve 6 metrelik NATO amblemini yakan gençler şu bildiriyi okur: “Varlığını yoksul ülkeleri sömürmekle sürdürebilen emperyalist Amerika bu çıkar düzenini devam ettirmek amacıyla askeri bir garanti aradı ve NATO'yu kurdu. Yeryüzünde emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş olan Türkiyemiz, ne gariptir ki, bu oyuna düşerek, kurtuluş savaşlarının baş düşmanı ve emperyalizmin sömürü aracı NATO'ya girdi. O günden bu yana NATO aleyhimize çalıştı.”

BAĞIMSIZLIK KAHRAMANI

“Emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını veren ordumuz, sonradan NATO'ya girmemiz nedeniyle Kıbrıs'ta bile kendi öz çıkarlarımızı korumaktan alıkondu. NATO'ya hayır diyoruz, çünkü Amerika'ya karşıyız. NATO'ya hayır diyoruz, çünkü, emperyalizme karşıyız. NATO'ya hayır diyoruz. Çünkü, emekçi halkın yani Türkiye'nin çıkarlarından yanayız. 14-19 Mayıs tarihleri arasını NATO'ya HAYIR Haftası olarak ilan eden bizler bağımsızlık kahramanı Mustafa Kemal'in anıtı önünde bizi bağımlı kılan NATO'nun amblemini yakarak haftayı açıyoruz.”

Peki NATO gerçekten düşman mı? Gladio ne yaptı? NATO'nun yanında kimler saf tuttu? Devam edelim…

FETÖ'nün temizlenememe nedenini 1960'larda arayın

2 – NATO'nun resmi tanımı: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü… 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri ittifak. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmakta…Ancak gerçekte durum bu değil! Türkiye, 1952'de NATO'ya girdi. Ve darbeler tarihi de böyle başladı.

1949'da kurulan örgütü bünyesinde illegal bir ordu daha vardır: Stay Behind (Geride kal)! Yaygınlaşmış adıyla yükselen ‘sol' tehlikesine karşı kurulan Gladio…

Türkiye'de Atatürk'ten haz etmeyen, bağımsızlık sloganını atanlara nefret duyan yapı!

Örneği mi…

16 Şubat 1969'da 30 bine yakın anti emperyalist genç ve işçi, Beyazıt'tan Taksim'e “Emperyalizme Karşı Mustafa Kemal Yürüyüşü” başlattı. ABD'nin 6. Filo'su protesto edilecekti. En önde Türk Bayrağı, arkada ise şu pankartlar vardı: “Emperyalizm ve yerli uşaklarına karşıyız”, “Ata'nın yolundan dönmeyeceğiz”…

Peki sonra ne oldu? 15 Şubat 1969'da Mehmet Şevket Eygi, Bugün Gazetesi'ndeki köşesinde “Müslümanları kızıllara karşı cihada” çağırmıştı. ‘Bağımsızlığı' savunan gençlere bir gün sonra saldırı yapılmıştı. Ve bunun gibi yüzlerce ‘Gladio' örneği. Bu yüzdendir ki bugün FETÖ'nün üzerine gitmek istemeyenlerin, 1960'larda nerede durduklarına bakılırsa… Pek de haksız sayılmazlar!