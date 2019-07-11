240 No’lu oda SÖZCÜ’ye atılan iftirayı çürüttü

✔ Darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'nde yapılan aramalarda çarpıcı belgeler ortaya çıktı

✔ 143. Filonun eski üs komutanı Hakan Evrim'in kullandığı 240 No'lu odada planlar yapıldı

✔ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin fotoğrafları 240 No'lu odada bulundu

✔ SÖZCÜ'nün darbecilere Erdoğan'ın yerini bildirdiği iddiası yine çöktü… Yorum hakimin!

1 – İki yıldır yazıyor, çiziyoruz…Hakimlere, savcılara gerçek delilleri sunuyoruz. Ancak……Duvara çarpıp, geri dönüyoruz… 19 Mayıs 2017'de başlayan SÖZCÜ Davası'ndan bahsediyorum!

Dün karşımıza yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Hani, muhabirimiz Gökmen Ulu'nun “SÖZCÜ; Erdoğan'ın yerini buldu” haberi vardı ya…15 Temmuz 2016'da yani darbe girişiminden önce saat 16 civarında gazetenin web sitesinde yayınlanan…Ve… İki iddianame ve son olarak hazırlanan mütalaaya konu olan haber! Sözde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Turban Otel'in yerini ‘darbecilere' bildiren…

Dün, Hürriyet Gazetesi'nin 14'üncü sayfasında önemli dosyalara imza atan Mesut Hasan Benli'nin, “240 No'lu Odadan Parmak İzi Çıktı” başlıklı bir haberi vardı. Hemen okuyalım:

DARBECİ EVRİM'İN ODASI…

“FETÖ darbe girişiminin koordinasyonunun yapıldığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan 143. Filo'nun eski üs komutanı Hakan Evrim'in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No'lu odada bulunan belgelerle ilgili yapılan parmak izi incelemesine ilişkin rapor dava dosyasına girdi. Özellikle Hakan Evrim'in dinlenme odası olarak kullanılan 240 No'lu odada yapılan aramalarda MİT binasının, Çankaya Başbakanlık yerleşkesinin, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini yaptığı Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Otel'in uydu görüntüleri, haritalar, el yazısı ile oluşturulmuş ve üzerinde harekât planlamalarının yapıldığı anlaşılan A4 kağıtları bulundu.”

240 No'lu oda neden SÖZCÜ davasını ilgilendiriyor? Çünkü… Darbeciler Erdoğan'ın yerini biliyordu, SÖZCÜ'nün haberiyle öğrenmediler! O zaman Akıncı Üssü Davası'na uzanalım mı?…

12 ve 13 Temmuz 2016'da otelin fotoğrafları çekildi

2 – SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu, Silivri'de tam 174 gün hapis yattı. Sadece “Erdoğan'ın yerini bulduğu” için… HTS kayıtlarında darbecilerle bir kez bile görüşmediği de tespit edildi. Ancak…

İki yıl önce,…18 Ekim 2017'de o sözde delilleri çürüten belgeler, 15 Temmuz FETÖ'cü kalkışmasının harekat merkezi Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin dava dosyasının ek klasörlerinde ortaya çıktı. Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

2 F-16 UÇAĞI KALKTI

“Darbe faaliyetini organize eden şüphelilerin 12 Temmuz tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Deniz Kartepe, Ceyhan Karakurt ve Ahmet Özdemir'in kullandığı 2 adet F-16 uçağını kaldırdıkları… Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel ve civarının havadan fotoğraflarını çekerek Dalaman Havaalanı'na indikleri…”

KOORDİNAT ALINDI

“13 Temmuz tarihinde Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Ankara'dan 2 F-16 uçağını Dalaman'a gönderdiği… Uçakların Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel ve civarını havadan fotoğrafladıkları…

Marmaris'te, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimini organize eden Sönmezateş'in darbe gecesi Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'ndaki merkezi arayarak Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te kaldığı yerin koordinatlarını şüpheliler Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'den aldığı…”

SÖZCÜ'yü sadece Akıncı Üssü ek klasörleri aklamamıştı…

İki iddianame ve bir itiraf

3 – İŞTE' diğer iddianamelerde, cuntacıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini nasıl tespit ettiklerini anlatan bölümler:

ÇATI İDDİANAMESİ: 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan Genelkurmay Başdanışmanı Orhan Yıkılkan'ın cep telefonunda önemli bilgilere ulaşıldığı anlatıldı. Buna göre Yıkılkan'ın telefonundan darbe girişimi öncesinde Google üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli arattığı belirlendi. Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın Marmaris'teki oteli öğrenmek için yürüttüğü faaliyetler detaylı biçimde anlatıldı.

MUHAFIZ ALAYI İDDİANAMESİ: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda darbe girişiminden bir gün önce Başyaver Ali Yazıcı başkanlığında iş dağılımının görüşüldüğü toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda uçaktan çekilen otelin görüntüleri de vardı.

İTİRAFÇI YÜZBAŞI: Darbenin harekat merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin iddianamede de itirafçı olan Yüzbaşı Ali Pehlivan, suikast timine otelin koordinatlarını verdiğini anlattı.