3 Temmuz ve 25 Aralık dosyalarında yer alan sır telefonlara bakın! 

✔ 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpası FETÖ'cü polis şefi Mutlu Ekizoğlu yönetti

✔ Ekizoğlu, operasyon öncesi ve sonrasında 34 kez ABD ile görüştü ancak telefonlar incelenmedi

✔ 17-25 Aralık 2013 operasyonlarında aktif rol alan isimlerden birisi de polis şefi Hamza Tosun

✔ Tosun, operasyonlardan önce ABD'de yaşayan Gülen'in sağ koluyla görüştü… Tesadüf mü?

1 – Hatırlayın… 17-25 Aralık 2013 süreci… Gözaltılar, tutuklamalar, tapeler, yasa dışı dinlemeler, Fetullahçı savcıların adliye önünde bildiri okuduğu kaos günleri!…

Salt bir yolsuzluk operasyonundan bir hükümeti yıkma girişimine uzanan, bu güce ulaşmak için iktidarın zaaflarından yararlanan ve uluslararası istihbarat servislerinin kontörlünde harekete eden sözde dini bir yapı. “Alnı secdeye vardığı” için kandırılmanın kolay olduğu günler…

193 SANİYELİK GÖRÜŞME

Ve arkasından bu operasyonu yapanlarla ilgili 2016'da hazırlanan FETÖ iddianameleri ve mahkeme süreçleri…

O zaman 25 Aralık iddianamesiyle başlayalım. 25 Aralık operasyonunu yürüten firari İstanbul Mali Şube Müdürü Hamza Tosun ile ilgili olarak şu tespitler yapılmış: “… 5053665010 numaralı hat kullanıcısı Hamza Tosun'un… Uluslararası Numara:1571 (FIX) Virginia-United States 15712076131 numaralı hat ile görüşme trafiği:

Şüpheli şahısların yurt dışı numaraları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Hamza Tosun isimli şüphelinin 15712076131 numaralı hat ile 17 Aralık 2013, saat 15:28:39'da arandığı… 193 saniye görüştüğü görüşme yaptığı kişinin ise Fetullah Gülen isimli şahsın fahri başkanlığını yaptığı Rumi Forum bünyesindeki Dinler Arası ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi Direktörü T.C. 12677144574 numaralı Sinan Dursun (Ankara'da Böcek soruşturmasında hakkında iddianame hazırlandı) isimli şahıs olduğu… Şahsın ikametinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminde 5629 Harrington Falls Lane Apt. F 22312 Virginia ABD olduğu…”

Bitmedi…

İKİ GÖRÜŞME SIFIR SANİYE

İddianamedeki çarpıcı bölüme devam edelim:

“… Sinan Dursun'un Hamza Tosun'u 23 Aralık 2013 tarihinde 2 kez ve 4 Ocak 2014 tarihinde bir kez olmak üzere aradığı ancak görüşme olmadığı anlaşılmıştır. Görüşme süresi sıfır saniye olarak görünmektedir. Ancak başka bir iletişim aracına geçmek için çağrı olduğu anlaşılmıştır. Sinan Dursun vasıtasıyla hükümet yetkililerinin ve Başbakan'ın gözaltı talimatının kaçak olan şüpheli Hamza Tosun'a iletildiği tespit edilmiştir. Sinan Dursun o kadar etkin bir konumdadır ki, Emniyet istihbarat Daire eski Başkanı Ramazan Akyürek, Başbakanlık Koruma eski Daire Başkanı ile irtibatı tespit edilmiştir. Emniyetin en etkin yerlerinde görev yapan kişiler Amerika'da yaşayan bir örgüt lideriyle irtibat halindedir. Açık kaynaklarda Sinan Dursun'un Fetullah Gülen'in yardımcısı olduğu bildirilmektedir.”

Peki benzerlikler hangi kumpasta var?

2 – 3 Temmuz kumpasını yürüten Mutlu Ekizoğlu operasyondan önce ABD ile 34 kere görüşmüş

25 Aralık iddianamesinden aktardığımız tespitleri kenara koyalım ve unutmayalım.

Şimdi geçelim Fenerbahçe ve o dönemki başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu gibi isimlere kurulan kumpasa…

3 Temmuz dosyasında mahkeme tarafından tespit edilen HTS (telefon iletişimi) kayıtları arasında operasyonu yürüten dönemin Organize Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun (firari) da telefon trafiği var!

TESADÜF DİYE AÇIKLANAMAZ

Dikkatli gözler ile bu kayıtlar incelediğinde 25 Aralık 2013'te Mali Şube Müdürü Hamza Tosun için yapılan tespit ve değerlendirmeler var.

Polis şefi Mutlu Ekizoğlu da Mali Şube Müdürü Hamza Tosun gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı 12066618936 numaralı bir başka hat ile irtibatlı.

İlk kez 3 Temmuz operasyondan önce kullanılmaya başlanan bu patetes hat (başkalarının kimliğini kullanarak telefon hattı almak) ile Mutlu Ekizoğlu'nun 34 görüşmesi var. Görüşmeler 28 Haziran 2011'de başlıyor, 2 Temmuz'da devam ediyor ve son olarak 14 Temmuz'da sona eriyor.

3 Temmuz kumpas soruşturması dosyasında da pek çok şüphelinin yurt dışı hatlar ile görüşmeleri ortaya çıktı. Ancak…

‘YEMEK SEPETİ' DEMİŞLER

25 Aralık soruşturması dışında hattı kullanan (karşı tarafın) kimliği açıklanmadı. FETÖ şüphelileri kendilerine bu hatlara ilişkin soru sorulduğunda bu hatların ‘yemek sepeti ‘gibi sipariş üzerine hizmet sağlayan şirketlerin çağrı merkezi numaraları olduğunu söylemekte. Aslında bu kısmen doğru! İspanya da kayıtlı telefonların çağrı merkezi telefonları olduğu anlaşılmış. Oysa bir itiraf gerçeği ortaya çıkarmış!

ABD HATLARI ARAŞTIRILMADI

Firari polis şefi Hamza Tosun savcılıkta alınan ifadesinde “Kredi kartıyla yapılan bir alışverişin HTS'ye düşmüş şekli olabileceğini” iddia etmiş. Ancak görüşmenin 193 saniye olduğu hatırlatılınca konuştuğu kişinin FETÖ üyesi Sinan Dursun olduğunu kabul etmiş. Sorun şu: İspanya telefonlarının çağrı merkezi numaraları olduğu ortaya çıkınca ABD'de kayıtlı telefonlar gerektiği şekilde araştırılmamış.

Yani.. 3 Temmuz kumpasının ABD ayağı eksik!

3 – Sinan Dursun'la ne konuştuğunu hatırlamıyormuş

Sinan Dursun… Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu… FETÖ'ye bağlı Rumi Forum'un yöneticisi olan Dursun, 25 Aralık iddianamesinde, 17-25 Aralık operasyonunun talimatını o dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hamza Tosun'a veren kişi.

Sinan Dursun'u 1986-1990 yıllarında Polis Akademisi'nde tanıdığını söyleyen Hamza Tosun ifadesinde şunları kaydetmişti: “…15712076131 numaralı hat Sinan Dursun'a ait. 1986-1990 yılları arasında Ankara'da polis akademisinde yatılı olarak okuduğumda okul arkadaşımdı. Polislik yaptı, daha sonra ücretsiz izin alarak Amerika'ya gitti ve ücretsiz izni onaylanmayınca meslekten atıldı.”

Hamza Tosun, Gülen'in en yakınındaki adamıyla ne konuştuğunu hatırlamadığını söylüyor. Sonra adli kontrolle serbest kalıyor ve firar ediyor!… Garip değil mi?