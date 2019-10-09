E. Korg. İsmail Hakkı Pekin’e göre ABD, Türkiye’den şunları istedi: 30 kilometre ilerleyin YPG güneyde kalacak örgüte de dokunmayın

✔ Erdoğan ile Trump geçen pazar günü telefon görüşmesi yaptı ve şimdilik mutabakat sağlandı

✔ ABD, Türk Ordusu'nun 30 kilometre ilerlemesinden rahatsızlık duymayacağını Ankara'ya iletti

✔ YGP'nin güneye itilmesinden sonra… ABD 3-4 yılda kurduğu bu siyasi yapıyı canlı tutacaktır

✔ Hem Türkiye hem de ABD oyununu kurdu, ilk iki safhadan sonra hamleler devam edecek

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'le, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin son gelişmeleri konuştum. Pekin söze, “ABD'nin kafasında kesinlikle bir Kürt devleti var” diye girdi ve sonrasında şu tespiti yaptı: “ABD, Türkiye'den, Fırat'ın Doğusu'na, Irak'ın kuzeyine, içeride de PKK dahil dokunmamamızı istiyor. Ancak Türkiye buna direndi. İktidarın, özellikle sığınmacılar konusunda genel seçimlerden sonra yeni bir yol haritası çizme durumu var!”

Peki Türkiye ile ABD arasında bir mutabakat var mı? Sözü Korgeneral Pekin'e bırakıyorum:

‘TÜRKİYE BİR YERE KADAR İLERLESİN'

“Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında geçen pazar günü yapılan telefon görüşmesinden sonra bir mutabakata varıldı. Turmp, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü ve Türkiye'nin bir yere kadar ilerlemesi konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye, Kobani'nin doğusundan Tel Abyad arasında bir bölgeden girecek. Amerika, 30 kilometre ilerlememizi istedi. Bu durumda YGP de güneye inecek. Biz de o bölgede sığınmacılarla ilgili bir alan yaratacağız.”

Bu durumun uzun zamandır savunduğumuz tezlere aykırı olduğunu hatırlatıyorum Pekin'e. (Çünkü, kırmızı çizgimiz PKK/YPG'yi yok etmek) Genelkurmay'ın eski tepe ismi Pekin şu bilgileri veriyor:

‘GERİLA HAREKETLERİ YAŞANABİLİR'

“Amerika, güneye inen YPG'den vazgeçmez. Onları hep canlı tutacaktır. Hem ordu hem de siyasi yapı olarak. Dediğiniz doğru Türkiye terör örgütünü temizlemek istiyor. O zaman da PKK'dan, DEAŞ'tan kaynaklanan gerilla hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Hatta, Türkiye içinde de PKK, DEAŞ harekete geçebilir. Eğer, YPG'nin üzerine gidersek, Türkiye'ye ekonomik anlamda ambargo gelmesi de muhtemel. Biz sığınmacılar konusunda Batı'dan kredi almayı düşünüyoruz, bunu da engellemek isteyeceklerdir. Çünkü, orada yerleşim olmaması için uğraşacaklar.”

Ankara uzun süredir ABD tarafından ikna edilemedi. Bizim oyunumuzun ne olduğunu soruyorum: “Güneyimizde Arap kuşağı oluşturmak! Biz, etnik temizliği engellemek için uğraşıyoruz. Türkiye sığınmacılardan bu yerleşimi yaparsa 3-4 senedir Fırat'ın doğusunda kurulan siyasi yapı ortadan kalkacak. ABD ‘siyasi yapı kalsın' diyor. Bir de yaşanacak gerilla savaşı tarzı mücadelede de Suriyeliler Türkiye'den dönmek istemeyecektir. Huzursuz bölgeye neden dönsünler ki? İki tarafta oyun kurmuş durumda. İlk ve ikinci safhadan sonra yaşanacakları kestirmek zor!

Pekin, “Türkiye, ABD ile anlaşacağına Suriye devleti ile anlaşsaydı daha kolay olacaktı” dedi ve şöyle devam etti: “Operasyon sonrasında YPG, Esad'la anlaşabilir. Esad ile YPG arasında özerklik konusunda sorun var! YPG diyor ki ‘Suriye ordusuna katılalım ama sadece kendi bölgemizi savunalım'. Esad bunu istemiyor, ABD ise istiyor. Bu Kürt devleti demek!”

Trump'la Washington'da görüşen YGP'li Ahmed yeniden sahne aldı

PKK'nın işgal ettiği Fırat'ın Doğusu'nda kurduğu Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed'in Washington'da yaptığı konuşma da çarpıcı! Çünk… Ahmed, IŞİD'in, Türkiye'nin Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yönelik tehditlerinden istifade ettiğini iddia etti. İlham Ahmed, ABD'nin başkenti Washington'da Rudaw TV'ye konuştu. ABD kamuoyuna yönelik algı yürüten İlham Ahmed, “IŞİD'in uyuyan hücreleri var ve bölgede bir seviyeye kadar etkileri halen var. Örgütlenip ara ara eylemler de yapıyorlar. Özellikle Türkiye'nin bölgeye yönelik tehditlerinden istifade ediyorlar. Uyuyan hücreleri hemen harekete geçerek planlarını uyguluyorlar” diye konuştu. Biraz geriye gidelim…

31 Ocak 2019'da, ABD Başkanı Trump, Washington'da, kendi otelinde bir davet gerçekleştirmişti. CNN International'ın haberine göre, basından saklı tutulmaya çalışılan etkinliğin davetlileri arasındaki İlham Ahmed de vardı.

Görüntülere de yansıyan o temas sırasında Ahmed, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi halinde PKK kontrolündeki bölgelerin ‘tehlikeye gireceğini' anlattı. İddialara göre Trump da Ahmed'e güvence verdi.