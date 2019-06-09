5 No’lu Hard Disk’te parmak izi çıkan asker Balyoz’un tanığı oldu!

Balyoz kumpasının kilit delili 5 No'lu Hard Disk'te bir kişinin parmak izi tespit edildi

Parmak izi tespit edilen Astsubay B.B., FETÖ'cü savcılar tarafından önce şüpheli yapıldı

Ancak… B.B. hakkında dava açılmadı. Parmak izi bulunan astsubay davanın tanığı oldu

1 – Dün yazdığım “5 No'lu Hard Disk'in sırrı hâlâ çözülemedi” yazımı şu soruyla bitirmiştim: “5 Numaralı Hard Disk'te kimlerin parmak izi çıktı?” Hatırlatalım: Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ‘vatansever' rumuzlu ihbar mektubu üzerine 6 Aralık 2010 günü yapılan aramalarda, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yer döşemesinin altında çok sayıda ‘belge ve doküman' bulunmuştu. Bulan kişi de dönemin Özel Yetkili Savcısı Fikret Seçen'di! (Bugün firari)

DELİLER ÇÖP OLMUŞTU… ANCAK…

Döşemenin altında bulunan belgelerin arasında sözde Balyoz belgelerinin ekleri olduğu öne sürülen çok sayıda belgeyi içeren 5 No'lu Hard Disk de bulunuyordu. Taraf Gazetesi'nin 20 Ocak 2010'da başlattığı Balyoz'la ilgili deliller arşive gönderilecek ve dosya kapanacakken Gölcük Donanma'da başlayan süreçle 165 subay ve astsubay hakkında tutuklama kararı çıkarıldı…

Sonra ne mi oldu? Soruşturmalar kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan askerlerin tamamı 5 No'lu Hard Disk'in içinden çıkan belgeleri reddetti ve hard disk üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti.

Tarih 4 Mart 2012…Belgeler ve hard disk üzerinde yapılan incelemelere ilişkin İstanbul Organize Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, baskından yaklaşık 1.5 yıl sonra yani 4 Mart 2012 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

1 KİŞİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI

İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı rapora göre Gölcük'ten çıkan belgeler arasında 231 adet mukayeseye elverişli parmak izi bulundu. Parmak izi bulunan deliller arasında, TSK'nın belinin kırılmasına neden olan 5 No'lu Hard Disk de vardı. Rapora göre, hard disk üzerinde aramadan 1 gün sonra Kriminal Polis Laboratuarı'nda tozlama yöntemiyle inceleme yapıldı ve 1 kişinin parmak izine ulaşıldı. Peki bu parmak izi kime aitti?

Hard disk üzerindeki parmak izinin Balyoz mağdurlarına ait olmadığı ortaya çıktı. Toplam 231 parmak izi incelemesi neticesinde de sadece 2 kişiye ait eşleştirme yapılabildi.

O 2 kişi de sanık değildi… Ancak… Parmak izlerinden birini inceleyelim!

İstihbaratta görevli 10 asker içinde parmak izi tespit edilen tek isim: B.B.

2 – Tarih 13 Şubat 2011… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde 2005-2010 yılları arasında görev yapmış Astsubay B.B.'nin ifadesini şüpheli sıfatıyla alır. Sorgu sonrasında durum değişir ve B.B.'nin anlattıkları üzerine 5 No'lu Hard Disk'in bulunduğu odanın sahibi Deniz İstihbarat Binbaşı Kemalettin Yakar hedefe konur! Çünkü, Astsubay B.B., Yakar'ın belgeleri hazırladığını iddia eder.

RAPORLA TESPİT EDİLDİ

Şimdi geliyoruz parmak izine…Hani İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'nün tespit ettiği bir kişi vardı ya! O kişi Astsubay B.B.'dir. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nün 9 Mart 2011'de Organize Şube'ye gönderdiği yazıda şöyle denir: “… Sıra numarası 19 olan sayfaları arasında iki adet yapışkan kağıt bulunan Aksiyon (2 Nisan 2007 Sayı 643) ibareli dergi üzerinden elde edilen 3 adet, sıra numarası 274 olan… toplam altı parmak izinin… Sağ el işaret (2), sağ el orta (2) ve sol el işaret parmak izleri ile aynı olduğu tespit edilmiş olup…B.B.'ye aittir…” Yani…

İlk önce şüpheli olan, sorgudan sonra hakkında dava açılmayan B.B.'nin parmak izi tespit edilmiştir. Daha da ilginç bir durum…var!

Astsubay B.B., 1 Mart 2012'de, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadeyi doğrular.…

Şüpheliyken hakkında dava açılmayan ve sonrasında tanık olan şahıs, Balyoz materyallerinde parmak izi tespit edilen tek isimdir! Bir not daha: Gölcük Donanma'da görevli 10 kişi vardır ve aralarında parmak izi çıkan tek isim yine B.B.'dir! B.B.'ye ne mi oldu? Şu anda özel bir şirkette çalışıyor.

Peki, 2015'ten bu yana Balyoz kumpas dosyasının üzerine neden gidilmiyor?

4 yıl önceye gidelim…

Balyoz'un gerekçeli kararı: Parmak izi şüpheli

3 – Tarih 6 Mayıs 2015… Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası'yla ilgili verdiği “Hak ihlali” kararının ardından, aralarında 1. Ordu eski Komutanı, emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP Milletvekili, emekli Korgeneral Engin Alan, ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu 236 tutuksuz sanığın yargılanıp tüm sanıkların beraat ettiği davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015 tarihinde, “Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle sanıkların beraatına karar vermişti. 750 sayfalık karar özetle şöyleydi:

– Genelkurmay karargahının mahkumiyet hükmüne konu dijital deliller içinde yer alan darbe planları konusunda hiçbir bilgisinin olmadığı… Mahkumiyet hükmüne konu gerekçeli kararda belirtildiği gibi darbeye karşı çıkılması ve bunun engellenmesi için çaba gösterilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

-(Gölcük Donanma Komutanlığı delilleri) Mahkumiyet hükmüne konu hard disk ve CD'lerin ele geçirildiği zeminin ancak vakum aleti ile çekildiği…

– Dijitallerin sürekli el altında bulunan bir yerde bulunmamasına karşın poşet içinde bulunan hard diske aramadan 4-5 gün önce kim olduğu belirlenemeyen bir kişi tarafından dokunulduğu anlaşılmıştır.

– Bilirkişi raporundan komutanlıkta ele geçirilen hard disk ve CD'lerin sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunması dikkate alındığında hard disk üzerinde 4-5 gün önce oluştuğu belirlenen parmak izi bulunması……

– Gölcük'te arama yapılmasına neden olan ihbarda direkt olarak suça konu dijital verilerin bulunduğu yerin belirtilmesi şüpheli ve dikkat çekici bulunmuştur.