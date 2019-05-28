50 yılda oluşmuş FETÖ, 3-5 yıl içinde bitmez, akıllı olun

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım aylar sonra Silivri'ye gitti ve böyle uyardı:

3 Temmuz kumpasını kuran FETÖ'cülerin yargılanmasına Silivri'de devam edildi

Aziz Yıldırım: Uzun zamandır kumpas davasına gelmediğimiz için ortalık

boş gibi. FETÖ bitmemiştir, Fenerbahçe camiası bu yüzden bölünmemelidir

1 – Ergenekon kumpası başta olmak üzere Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurduğu kumpasların görüldüğü Silivri dün tarihi günlerinden birini yaşadı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fenerbahçe'ye operasyon yapanların yargılandığı, 15'i tutuklu, 107 sanık savunmalarını yapmaya devam etti. Neden tarihi bir gündü? Çünkü… Aylar sonra Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Mahmut Uslu gibi müştekiler ve yeni yönetim de salondaydı. Aziz Yıldırım'ın “27 Mayıs günü meydanı FETÖ'ye bırakmamak için Silivri'de olacağım” çağrısının ardından yaklaşık bin taraftar da ilçeye gitmişti.

‘BİR DAHA YÖNETİMDE GÖREV ALMAYACAĞIM'

Yıldırım, duruşmada verilen aranın ardından taraftarların olduğu tesislere gitti ve Şekip Mosturoğlu'yla birlikte önemli açıklamalara imza attı. Yoğun taraftar desteği ve tezahüratlarla basın toplantısının yapılacağı alana gelen Aziz Yıldırım, “Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe'nin içinde başkanlık yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe'de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem, darılmam, vazgeçmem olamaz'' ifadelerini kullandı. Yıldırım şöyle devam etti:

‘FENERBAHÇE CAMİASI BÖLÜNMEMELİDİR'

“… Bize güç verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu hepimizin, Fenerbahçe'nin davasıdır. 3 Temmuz'da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların neticesidir. Biz davacıyız. Onun için geldik. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortalık boş gibi. Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyor. Sonunda konuyu ‘FETÖ değiliz' diye bağlıyor. Şubat 2012 de ‘Ne şikesi, tapesi, memleket elden gidiyor' demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ'nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu, gazi oldu. Hepsi FETÖ'nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Bugün stadlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir bitmemiştir. 50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz. Herkes uyanık olsun. Herkes daha akıllı, birbirini tutucu olsun. Ergenekon, Balyoz, Fenerbahçe davaları örgütlü davalardır. FETÖ bitmemiştir, Fenerbahçe camiası bölünmemeli.”

“NE YILDIRIM'CI OLUN NE DE ALİ KOÇ'ÇU”

Aziz Yıldırım'ın camiaya verdiği mesaj netti: “… Ne Aziz Yıldırım'cı ne Ali Koç'cu olun. Yalnız tek bir şey var ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe Televizyonu'nu burada gördüm mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar. Ben kurdum ben yaptım FB TV'yi. Daha önce söyledim. Hepimizin tek paydası Fenerbahçe'dir. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Alt kimliklerle işimiz yoktur.”

DURUŞMADAN NOTLAR

– Duruşmada, tutuklu sanıklardan polis memuru Ramazan Haktan Helvacı'nın savunması alındı.

– Helvacı, savunmasında, beraat eden dosya üzerinden FETÖ operasyonunu savundu.

– Aziz Yıldırım, sanığın savunmasında kendisinin polise ifade verme işlemlerinden bahsetmesi üzerine, “Poliste ifade vermedim, yalan söylüyor” diye çıkıştı.

– Bunun üzerine mahkeme başkanı “Aziz Bey sakin olun, müdahale etmeyin” dedi.

– Aziz Yıldırım'ın “Sakinim de yalan söylüyor” ifadelerini kullanması üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, “Biz de yargılamayı bunun için yapıyoruz. Kim yalan söylüyor, ortaya çıkarmak için” diye konuştu.

– Sanık Helvacı, müşteki avukatlarından Savaş Adalet'in SÖZCÜ'de çıkan “Silivri'de tek başına” yazımı mahkeme heyetine gösterdi.

FETÖ, Fenerbahçe operasyonu için ‘başyapıt' demişti hâlâ savunuyorlar

2 – Yine Aziz Yıldırım gibi cezaevinde yatan Fenerbahçe eski Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da “Bir yıllık süreç içerisinde kamuoyunun azaldığını gördük. Başkan bugün bir araya gelme fikrini ortaya attı” dedi. Mosturoğlu şunları kaydetti: “Bu davadan daha önemlisi Yargıtay'da olan dava. Bu karar Fenerbahçe'nin hukuki süreçlerinin başlangıcı olacak. Yaklaşık 2 senedir Yargıtay'da arşivde bekliyor dosyamız. 3 Temmuz şike operasyonları davaları içerisinde hep ‘başyapıt' olarak isimlendiriliyor. Hâlâ bu FETÖ'cüler mahkemede başyapıtlarını savunuyorlar. Yargıtay'daki dosya her an karara bağlanabilir. Bekleme süresini doldurdu dosya. Davanın sonu ile ilgili beklentimiz yüksek.

POLİSLER BYLOCK'ÇU

Soruşturmayı başlatan savcı firarda. Bunun medya ayağı el değmemiş olarak duruyor. Bizim şikayetimiz olmuştu. Ben bir an önce bu şikayetlerin de göz önünde bulundurularak FETÖ'nün yaptığı tahribatların giderilmesi için kapsamlı bir değerlendirilme yapılıp cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. FETÖ'nün Türk mahkemelerinde hesap vermesi de önemli. Bu dosyalarda bulunan polislerin bir bölümünün Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.”