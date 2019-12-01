6 askeri öğrenciden ANKESÖR itirafı

✔ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Emniyet ile koordineli FETÖ operasyonu yaptı

✔ 44 ilde yapılan operasyonlarda, 80 asker tutuklanırken, 6 askeri öğrenci de itirafçı oldu

✔ Örgütün, ankesör ve sabit hat üzerinden askeri öğrencileri nasıl yönlendirdiği tespit edildi

1 – Tarih 23 Kasım 2019…İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından koordine edilen, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılan operasyonlarda 80 muvazzaf ve emekli asker tutuklandı. 44 ilde düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı. Örgütü deşifre eden açıklamalarda bulunan 6 şüpheli, ankesör üzerinden nasıl iletişim kurduklarını açık açık anlattı.

KURUMLAR ORTAK ÇALIŞIYOR

Her şey 2017 yılında Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan bir astsubayın itirafıyla başladı… Astsubay savcılıktaki sorgusunda, FETÖ'nün Tekirdağ'da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu FETÖ abilerinin, irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıklarını söyledi.

‘Abiler' kontörlü telefonla, büfe, benzinlik, restoran, bakkal gibi iş yerlerindeki kamuya açık telefonlar üzerinden haberleşiyordu.

İşte tam bu noktada ankesörlü hatlar masaya yatırıldı. Tüm Türkiye'de, Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet'in ortak çalışması sonucu ‘kripto' asker ve ‘mahrem imamlar' deşifre edildi.

Şimdi geçelim şüphelilerin itiraflarına.

Kod adı: Playstation oynayalım

2 – Adı: Y.M…

Deniz Harp Okulu öğrencisi.…

‘Işık Evleri'nde neler yaşadığını şöyle anlattı: “… Ben bu eve gittiğim süre içerisinde benden ve evden sorumlu olan abiye asker olmak istediğimi zaman zaman söylemişimdir. Ancak bu evde bize okunan kitaplarda dahi askerliğe özendiren hususlar vardı. Bir keresinde Fetullah Gülen'in kendi ses kaydından askerlik ve bilhassa havacılığı öven ve özendiren ifadelerini dinletmişti.” Deniz Harp Okulu'nu kazanınca, örgütün ‘abileri' Y.M.'yi sabit hatlardan aramaya başlar: “Abi… Bizimle görüşmek için İstanbul'a geldiğinde teyit amacı ile bizi ankesör veya sabit hatlardan arardı. İzmir ilindeki görüşmelerimizde de geldiğinde nasıl arayacağını, aradığında bir arkadaşın gibi playstation oynayalım, her zamanki yerde gibi ifadeler kullanırım şeklinde bilgilendirme yapmıştı.”

Ankesörden arayan ‘örgüt abisi' bizlere ‘kanka' diye hitap ederdi

3 – Adı D.Ö…

Deniz Harp Okulu'nda öğrenciydi…

Anadolu lisesinde okurken üç arkadaşının davetiyle ‘abilerle' tanışıyor ve evlere gidiyor. Ankesör bağlantısını anlatan isimlerden: “… Abi… Bizi …… dershanesine kayıt yaptırdı. Cemaatin dershanesine gidersek ileride bu yapı ile bağlantımız çıkacağı için bu şekilde bir yol izlediğini düşünüyorum. Deniz Harp Okulu'nu seçtim. Tuzla'da bu yapıya ait bir evde abiler bize askeri okulda nasıl davranmamız, namazlarımızı nasıl gözle kılmamız gerektiğini anlattılar. Askeri okulun ilk yılında, bizden sorumlu şahıs ile görüşmeye devam ettik. O şahıs bizi ankesörden, gelemeyeceğini ya da bizim ne zaman gelebileceğimizi söylemek-sormak için arardı. Aradığı dönemlerde de ‘kanka' diye hitap ederek konuşmayı normalleştirirdi.”

Görevde olan askerler arasında da itirafçı olanlar ve örgütü anlatanlar var…

‘NT mağazasına ismimi bıraktım benimle irtibatı böyle kurdular'

4 – Adı: D.O…

Muvazzaf Astsubay…

Üniversite sınavlarına hazırlanmak isteyen D.O., liseden arkadaşlarının tavsiyesiyle, NT mağazalarına (örgütün kitap satış mağazası) ismini bıraktığını ve kendisiyle irtibata geçildiğini anlattı: “… Ankara Kara Harp Okulu'nu kazandım. Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitime başladıktan sonra cemaat evinde beraber kaldığım arkadaşımı da aynı okulda gördüm. Çarşı izninde bulunduğumu sırada ‘abi' sabit/ankesörlü hattan beni aradı ve bulunduğum ilde olduğunu söyledi. Bizi başka bir ‘abiyle' tanıştıracağını söyledi. Biz de o şahsı ankesörlü hattan aradık. Emekli bir havacı astsubayın evine gittik. Fetullah Gülen sohbeti yapıldı. Başka bir ilde sınıf eğitimine başladım. Örgüt ‘abisi' beni ankesörden aradı… Bank Asya'da hesap açmamız ve maaşımızın yüzde 10'luk kısmını yatırmamızı söyledi.” Diğer itirafçı isimler de kendilerinin ankesörden arandığını ve kendilerine kod adı dahi verildiğini anlatmış…

iŞTE FETÖ'NÜN ANKESÖRDEN ARAMA SiSTEMi

5 – ARDIŞIK ARAMA: Bir kontörlü hat veya ankesörden, aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa bir FETÖ araması olarak değerlendiriliyor. Örneğin, yarbay rütbesinde bir subay arandıktan sonra aynı hattan yine başka yarbay ve albay rütbelerinde askerlerin aranıp aranmadığı inceleniyor.

PERİYODİK ARAMA: Aynı asker 15 günde bir aynı ankesörlü telefondan aranmışsa bu arama mahrem imam tarafından yapılan arama olarak kabul ediliyor.

99'A TAMAMLAMA: HTS kayıtlarında önce 2-3 saniye süren bir görüşme olup olmadığına bakılıyor. Öyleyse bunun yanlış bir arama olduğu değerlendirilerek, bu aramadan hemen sonra yapılan arama inceleniyor. Örneğin son iki rakamı (0505 XXX XX 66) olan bir telefon numarası ile yapılan görüşme 2-3 saniye sürmüşse bunun asıl aranmak istenilen numara olmadığı değerlendiriliyor. Bu numaradan sonra son iki rakamı 33 olan bir telefon araması gerçekleşmişse, mahrem imamın sorumlu olduğu askerin telefon numarasını 99'a tamamlayarak kayıt ettiği değerlendiriyor.

10'A TAMAMLAMA: HTS kayıtlarında 2-3 saniye süren bir görüşme olup olmadığına bakılıyor. Görüşme yapılan telefonun son dört rakamı inceleniyor. Telefonun son dört rakamının 10'a tamamlanıp tamamlanmadığı inceleniyor. Örneğin… 0505 XXX 24 12 numarasından 2-3 saniye sonra 0 505 XXX 86 98 numaralı bir telefon aranmışsa, mahrem imamın FETÖ mensubu askerin telefon numarasının son dört rakamının her birini 10'a tamamlayarak kaydettiği belirleniyor.

SON İKİ RAKAM KRİTERİ: Son iki rakama bakılıyor. Bunun için yine HTS kayıtlarında 2-3 saniyelik bir arama inceleniyor. O hattan başka bir arama olup olmadığı telefon numarasının son iki rakamına göre incelenerek şüpheli asker belirleniyor. Örneğin yanlış aranan ve numarası 0505 XXX XX 25 olan bir telefondan sonra 52 ile biten bir numara arandıysa bu FETÖ araması olarak değerlendiriliyor.

ARAMA SAYISI: Ankesörlü telefondan aynı asker en az 8 kez aranmışsa, bu da şüpheli görülüyor. Şimdiye kadar yapılan FETÖ gözaltılarında en az sekiz kez aranan askerler, savcılıklarca şüpheli olarak değerlendirildi.

NOT: Sizlerden bir haftalık kısa bir izin istiyorum.

Görüşmek üzere…