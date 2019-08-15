ABD, 16 yıl önce de PKK’ya güvenli bölge sözü vermişti

✔ Amerikalı askerler, 16 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Dalakoga'da PKK yöneticileriyle buluştu

✔ Terör örgütüne, “Kürtlerin olduğu yerlerde güvenli bölgelerin oluşturulması” teklifini sundu

✔ 2003'te bu plana karşı çıkanlar 2007'de FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla gözaltına alındı

1 – Tarih 12 Haziran 2003… Irak'ın Kerkük kentinde görev yapan ABD'li bir albay başkanlığındaki heyet Celal Talabani'nin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) hakim olduğu bölgede PKK'yla görüşme yaptı. O günlerde adını Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi (KADEK) olarak değiştiren PKK'nın siyasallaşması için çalışmalar artmıştı. ABD heyetinin terör örgütü yetkililerine şu teklifte bulunduğu resmi raporlara şöyle girmişti: “… Silahları bırakın, siyasal bir örgüt olan. Sizlere af çıkarmak için baskı kuracağız. Güvenliğiniz için de hep yanınızda olacağız. Koşullara göre Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde güvenli bölgelerin oluşturulması da planlarımız arasındadır.”

25 Haziran 2003 tarihinde de emekli general Kemal Yavuz, Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde şunları yazıyordu: “ABD, PKK /KADEK ile 12 Haziran 2003 günü doğrudan temasa geçti. Kerkük'te görev yapan bir Albay başkanlığındaki heyet, Irak'taki KDP bölgesinde yer alan Dalakoga kampına geldi. Burada KADEK'in Başkanlık Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.”

İlginçtir ki… Kemal Yavuz, 7 Ocak 2009'da FETÖ kumpası Ergenekon'un 8'inci dalgasında gözaltına alındı. Bitmedi…

CUMHURİYET DEŞİFRE ETMİŞTİ

Tarih 21 Haziran 2003… Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti “Bush, KADEK (PKK) kozunu oynuyor”du. Manşet haberde, ABD'nin Kerkük'te görevli bir albay başkanlığındaki heyetle PKK'lılarla buluştuğu şöyle anlatılıyordu: “… ABD, Irak'ta istikrarı sağlamak için daha önce aldığı kararları yaşama geçirmeye çalışıyor. Bu kararların arasında adını KADEK olarak değiştiren terör örgütü PKK ilgili adımlar da yer alıyor. Bir süredir KADEK'le (PKK) dolaylı diyalog kuran ABD, 12 Haziran 2003'te doğrudan temasa geçti.” Bu ilişkiyi deşifre eden Cumhuriyet de Ergenekon kumpası çuvalına atılacaktı… Peki o yıllarda PKK'nın ABD'yle ne görüştüğünü kim itiraf etmişti?

2 – PKK'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen mektup her şeyi anlatıyor: Görüşmelerimiz sürdükçe ortak noktalar bulunacak

Tarih 21 Ocak 2002…Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Karasu'nun imzasını taşıyan mektup özetle şöyleydi:

“… Birçok konuda görüşlerimizin örtüşmesi ilişkilerimizin gelişip güçlenmesinde önemli bir zemin teşkil etmektedir. Görüşmeler sürdükçe daha fazla ortak noktaların bulunacağına kuşkumuz yoktur. Partimiz bu görüşmeleri devam ettirme iradesi ve isteğine sahiptir. ABD'nin Irak'a müdahalesi hem dost hem de düşman durumunda bulunan rejimlerin aşılması olanağını yaratacaktır. Irak'a yönelik gerçekleşecek müdahale, bölgedeki rejimleri sarsacaktır. Partimiz, ABD ve AB'nin gücünü demokratik rejimlerin kurulmasından yana kullanmasını önemli gördüğünden böylesi bir gelişmeye tam destek verecektir. Kürt ulusal güçlerinin, aralarındaki ilişkileri düzeltmeleri ve ittifak yapmaları için ABD'nin teşvik ve çabalarına acil ihtiyaç vardır. Bize göre tarafların, ilişki ve görüşmeleri bir sonuca götürebilmeleri için daha cesur davranmaları gerekmektedir. Buna en uygun zeminin Güney Kürdistan (Irak'ın kuzeyi) olduğu düşüncesindeyiz.” Yani…

Başka söze gerek var mı? Var…

3 – Eşref Bitlis'e suikastı unutmamak gerekiyor

1991 Körfez Savaşı'ndan sonra ABD liderliğindeki İngiliz- Fransız uçak ve helikopterleri, Kürtler'i, Irak'ın o zamanki lideri Saddam Hüseyin'den korumak için Irak'ta 36. paralelin kuzeyi ve 32. paralelin güneyinde ‘uçuşa yasak bölge' ilan ederek Çekiç Güç Harekatı'nı başlattı.

Bu uygulama, Irak'ta ABD işgalinin başladığı 2003 yılına kadar 12 yıl sürdü. Çekiç Güç, 12 yıl boyunca Irak'ın kuzeyinde sözde Kürt devletinin kurulmasına şemsiye oldu ve PKK terör örgütünün canlanmasına uygun ortam sağladı. Hatta…

Tarih 17 Aralık 1992… Orgeneral Eşref Bitlis ile Korgeneral Necati Özgen aynı helikopterde Irak'ın kuzeyine yol alır. Helikopter saat 07.55'te Silopi'den havalanır. Sınırı geçtiklerinde Eşref Bitlis, “Necati Paşa biz şu anda Kuzey Irak'a geçen ilk iki Türk generaliyiz” der. Helikopter, saat 08.12'de bir Çekiç Güç uçağı tarafından taciz edilir. Oysa Mardin radarına uçuş ve içindeki komutan bildirilmiştir. Helikopter pilotları düşme tehlikesine karşı Fırat Nehri'ni yalayarak ilerler. Olay araştırılır, sonuç bulunamaz. Ancak…

17 Aralık 1993'te Diyarbakır'a gitmek üzere hareket eden uçağın düşmesi sonucu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit olur. Çekiç Güç tacizinden iki ay sonra…

Bu olay da faili meçhul kalır!… Çünkü Eşref Bitlis, ABD planına karşı, bölge ülkeleri ve bölgedeki Kürt liderlerle işbirliğini savunuyor bu da ‘stratejik ortağın' yani ABD'nin işine gelmiyordu.