ABD-PKK işbirliğinin filmini çeken generali dinleyin, oyuna gelmeyin

✔ YPG'nin, Türkiye sınırındaki kuvvetlerini ve ağır silahlarını geri çekmeye başladığı iddia edildi

✔ 1990'lardan bu yana “PKK silah bırakacak” açıklamasından farkı olmayan bir haber servise kondu

✔ 2001-2009 yılları arasında ABD Başkan Yardımcısı olan Cheney'in ideolojisi hâlâ devam ettiriliyor

✔ ABD-PKK ilişkilerini belgeleyen Org. Saygun, 2007'de Cheney'le görüşmedi, filmleri seyrettirdi

1 – “Bu rolü nasıl oynayacağım konusunda bana ilham verdiği için şeytana teşekkür ederim…” Vice (Vekil) filminde oynadığı Dick Cheney (ABD eski Başkan Yardımcısı) rolüyle müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küresi'ni kazanan İngiliz aktör Christian Bale, ödül töreninde yaptığı konuşmada bu cümleyi kurmuştu. Bazen gündemden kaçmak ve kitapla, sinemayla dünyanızı rahatlatmak istersiniz… Ancak… Seçtiğiniz filmler, okuduğunuz kitaplar mutlaka ama mutlaka sizi bir yerden yakalar ve şöyle dersiniz: ‘Bu film bugünü de yarını da geçmişi de anlatıyor. Yazmak lazım! Bir de gündem ABD-PKK-YPG ilişkisi ve Türkiye üzerindeki planlar ise…'

DARBECİ CHENEY…

2018 yapımı Vice filmini izlerken bir yandan da elimde 2014'te basılmış “Gölge Hükümet” kitabı vardı… Alman gazeteci-yazar Jürgen Elsasser'in yazdığı kitap, ABD'ye her dönem damgasını vurmuş Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in, 11 Eylül 2001'de New York'taki terör saldırılarının ardından (2 bin 996 kişi ölmüştü) George W.Bush'a nasıl ‘darbe' yaptığını anlatıyor! Vice filmi de o darbenin perde arkasını! Bir kitap ve bir filmden aklıma düşen Cheney'i yazarken… Dün… Reuters, “YPG (PKK), devam eden görüşmelere olan bağlılığını göstererek Türkiye sınırında bulunan kuvvetlerini ve ağır silahlarını çekmeye başladı” haberini servis etti. 1990'lardan bu yana oynanan ‘PKK çekildi, silah bıraktı, siyasi çözüm istiyor' yalanlarına bir yenisi daha eklendi.

Kennedy'nin fark ettiği operasyon ve sırlar!

2 – “Etkisini gizli araçlarla genişleten yekpare ve acımasız bir komployla karşı karşıyayız. Olağanüstü insan kaynağı ve maddi destekle karmaşık ve etkili bir makine yaratan bir sistem, askeri, diplomatik, ekonomik, siyasi, bilimsel ve istihbari operasyonları birbirine bağlamaktadır. Planları açıklanmaz, saklanır; hataları duyurulmaz, gizlenir. Farklı düşünenler övülmez, susturulur, yapılan harcamalar sorgulanmaz, söylentiler duyurulmaz ve hiçbir sır açığa çıkamaz…”

ABD'nin suikastla hayatını kaybeden başkanlarından Kennedy'nin 27 Nisan 1961'de Gazete Yayıncıları Toplantısı'nda kurduğu bu cümleler aslında, bugün yaşadığımız coğrafyadaki terör sarmalının özeti! Çünkü, korku imparatorluğu kuran bir ülke ve istihbari operasyonlarla diğer ülkelerin ekonomisini, siyasetini tutsak eden ideoloji. İşte o ideolojinin babalarından Dick Cheney. 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde 11 Türk askerinin başına çuval geçirilmesi eyleminden sorumlu Amerikalı! Cheney iktidarda değil, ancak ideoloji devam ediyor.

ABD-PKK ilişkisine dönelim ve ‘şeytan'ın 2007'deki rolüne bakalım…

Cheney'le görüşmekten vazgeçen general ve albay

Albay Mustafa Önsel… Balyoz kumpasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mamak Cezaevi'nde yattı. Beraat etti… Cezaevinde durmadı ve kitaplar yazdı… “Silivri'de Firavun Töreni” adlı kitabına tekrar baktım. İki subay, birisi Orgeneral Ergin Saygun diğeri Albay Burhan Göğce. Sözü Mustafa Önsel'e bırakalım: 2007'de Saygun Paşa, Burhan Albay ile birlikte yetkililerle görüşme yapmak üzere ABD'ye gider. Görüşülecek konularla ilgili bir sunu hazırlamışlardır. Sunuda üç tane film vardır. Bu filmlerden ilkinde ABD'li üst düzey yetkililerle PKK'lıların görüşmeleri bulunmaktadır. İkinci filmde; ABD'lilerin, sandık sandık silah ve mühimmatı terör örgütüne teslimatı vardır. Üçüncüsünde ise; Türk sınırına katırlarla beraber hareket eden PKK'lılara, çok açık bir şekilde yardım eden bir ABD'li asker grubu görülmektedir. Bunun üzerine odada çok soğuk bir hava eser. ABD'liler çok bozulurlar. Saygun Paşa ile Burhan Albay gönül huzuru ile oradan ayrılarak otele dönerler. Ancak bu mahcubiyeti ABD'liler muhtemelen unutmayacak ve meşhur tabirleriyle bunu ‘not edeceklerdir.' Kısa bir süre sonra kendilerine bir telefon gelir. Arayan bir ABD'li yetkilidir.

ÜZERLERİNİ ARATMAZLAR

Dick Cheney, kendilerini ertesi gün ofisinde beklemektedir. Ertesi gün Ergin Paşa ile Burhan Albay, Cheney'in ofisinin bulunduğu yere giderler. Fakat kapıdaki görevli tarafından durdurulurlar. Duyarlı geçit öttüğü için ceketlerinin çıkartılması istenir. Görevli siyahi bir askerdir ve ‘Burada buranın kuralları esastır' der. Bu kaba davranışa Saygun Paşa çok sert tepki gösterir, Cheney ile görüşmekten vazgeçer ve geri dönerler. İhtimal ki, bu hareket de not edilir.” Daha bitmedi…

Amerikalı subay, ‘General sizin işiniz çok zor' der… Saygun Paşa tutuklanır!

Mustafa Önsel şiir gibi yazmış… Tarihe not düşmüş…Okumaya devam edelim:.. Akşamüzeri bu sefer bizzat ABD Genelkurmay Başkanı Özel Kalemi arar ve Genelkurmay Başkanı'nın kendilerini konutunda yemeğe beklediğini söyler. ABD Genelkurmay Başkanı'nın yanında, çeşitli kademelerden bürokrat ve senatörler de bulunmaktadır. Konu, PKK ve Mesut Barzani'ye gelir. Saygun Paşa, orada bulunanlara, ABD'nin bir müttefik olarak, PKK'ya yardım etmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölücü faaliyetlere katkı sağlayan girişimlerine son vermesini ister.

Saygun Paşa, bu kadarla da kalmaz. Konuyu Kuzey Irak'a ve Barzani'nin desteklenmesine getirerek, bu bölgede yeni bir devlet kurulmasının sakıncalarını dile getirir, buna katkı vermemelerini ister.

Amerikalılar yine çok şaşırırlar. Bu zamana kadar hiçbir Türk yetkili kendileriyle bu kadar açık, yalın ve pervasız konuşamamıştır.

Saygun Paşa'nın konuşmasından sonra bir senatör yanına yaklaşır ve şöyle der; ‘Sizler, bu tutumunuzla çok çetin bir yola girdiniz general, ancak işinizin çok zor olduğunu söyleyebilirim'… 2010 tarihinde, TSK'daki milli duruşundan taviz vermeyenlerin kafasına “Balyoz” iner. 11 Şubat 2011 yılında, yukarıda sözünü ettiğim toplantının baş aktörleri olan Saygun Paşa ve Burhan Albay tutuklanır.