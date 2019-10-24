ABD, PKK/YPG ile aynı gün kimyasal yalanını başlattı!

✔ Bakan Akar, “Suriye'de kimyasal silah kullanarak bunun suçunu TSK'ya atmaya hazırlanıyorlar” dedi

✔ 17 Ekim'de, PKK/YPG'ye ait sosyal medya hesapları, “Türkiye kimyasal silah kullandı” yalanını yaydı

✔ 17 Ekim'de, ABD'nin dış politikasına yön veren Foreign Policy adlı dergi de aynı yalanı yazıya döktü

✔ 18 Ekim'de Birleşmiş Milletler müfettişlerini harekete geçirdi, İngiliz The Times da PKK'ya destek verdi

1 – ‘Psikolojik Savaş' tanımıyla başlayalım: Bir yabancı hükümetin, organizasyonun, bilgi ve fotoğrafları, grup ve bireylere yönlendirerek onların duygularını, güdülerini, bir olaya verdikleri reaksiyonları ve davranışlarını etkilemek amacıyla planlama… Yani… ‘Yalanı gerçekmiş' gibi yapma sanatı! Yani… Amerika'nın, CIA'nın ve istihbarat örgütlerinin bu yüzyılda en iyi uyguladıkları yöntem! ‘Algı savaşı' da diyebiliriz… Ki Türkiye, Ergenekon sürecinin başladığı 2007'den bu yana askerine, yargısına, emniyetine hakim olmak isteyen bir istihbarat örgütünün psikolojik savaşını yakından yaşadı! Medyayı kullanarak, sosyal medyada aktif olarak… Yalanlar gerçek gibi servis edildi… Türkiye'nin savaşı 2019'a gelindiğinde de bitmedi, devam ediyor…

YALAN 17 EKİM'DE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de, kimyasal silah kullanarak bunun suçunu TSK'ya atmaya hazırlandığına ilişkin bilgiler geldiğini paylaşmış ve “TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığını” vurgulamıştı. Akar'a gelen bilgiler doğru çıkmış ve Türkiye'nin, Suriye'de, PKK/YPG'ye karşı 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü, 17 Ekim'de psikolojik savaşa başlamıştı. Terör örgütü yandaşları, “kimyasal silah ve fosfor bombası” gibi yasaklı silahlar kullanıldığı yalanını dolaşıma sokmaya çalışmış, fotoğrafların gerçek olmadığı ve Gazze'den, Suriye'de yaşanan savaştan kamuoyuna servis edildiği ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'nin ‘psikolojik savaşa' başladığı gün önemli… Çünkü…17 Ekim'de dünya kamuoyunu sadece PKK/YPG manipüle etmedi. Devam edelim…

2 – ABD dış politikasına yön veren Foreign Policy'de 17 Ekim'de çıkan ‘özel haber':

Türk destekli kuvvetler ‘Beyaz Fosfor' kullanıyor

Amerika'nın ‘derin devleti' olarak değerlendirilen ve dünya siyasetine yön veren Council on Foreign Relations – CFR yani Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Policy (Dış Politika), Türkiye'yi, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili “savaş suçlusu” ilan etmek için harekete geçti. Ne zaman? PKK/YPG ile aynı gün… Yani…17 Ekim'de… Lara Seligman tarafından dergide kaleme alınan yazının başlığı “Türk Proxy'leri Suriye'de Beyaz Fosfor Kullanıyor” oldu. Yani, Suriye Milli Ordusu üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri ve devleti hedefe alındı. Yazıda özetle şöyle deniyordu: “Türk destekli kuvvetlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt savaşçılara yönelik şiddetli kampanyalarında, insan eti ile temas ettiğinde sakatlanıp öldürebilecek bir kimyasal olan beyaz fosfor yüklü mühimmat kullandığını gösteriyor. Türkiye'nin destekledikleri kasıtlı olarak sivilleri hedef almak için beyaz fosfor yüklü mühimmat kullanıyorsa, bu bir savaş suçu olabilir. Bu makalenin yayınlanmasından sonra BM destekli müfettişler harekete geçti. Kürtçe kaynaklar tarafından sağlanan ve üst düzey bir ABD yönetim yetkilisi tarafından onaylanan fotoğraflar, Ras el-Ain'den (Resulayn) çocukları, ciddi kimyasal yanıklar ve beyaz fosforlu yaralar ile gösteriyordu.” Bitmedi…

3 – Birleşmiş Milletler de ‘yalan rüzgarı'na katıldı

17 Ekim'den bir gün sonra…18 Ekim… Birleşmiş Milletler (BM) kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yaptığı açıklamada kullanılması yasak olan kimyasal silahların kullanıldığı iddialarından haberdar olduklarını ve bu silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladıklarını söyledi. Kürt Kızılayı, aralarında sivillerin de bulunduğu 6 hastanın, “bilinmeyen silahlardan” dolayı oluşan yanıklarla hastaneye kaldırıldığını ve ne kullanıldığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. BM bu bilgileri bir gün önce Foreign Policy ve YPG'nin yalanlarından aldı!… Bitmedi…

4 – İngiliz The Times Gazetesi de ‘psikolojik savaş'ın merkezi

Tarih 21 Ekim 2019… İngiliz The Times Gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı Harekatı sırasında beyaz fosfor kullandığına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Gazete iddiaların soruşturulması çağrısı yaptı. Times'ın yazısı “Hemen cevaplanması gereken soru” başlığını taşıyordu. Gazetenin Haseke'deki muhabiri Anthony Loyd'a konuşan 69 yaşındaki İranlı doktor Abbas Mansouran ise tedavi ettiği 15-20 arası yaralıda beyaz fosfor yanıkları tespit ettiğini, bu kişiler arasında savaşçıların yanı sıra siviller ve çocuklar da olduğunu öne sürüyor…

SONUÇ: Türkiye, 2007'den bu yana ‘psikolojik savaş'a karşı mücadele veriyor. Ve bu duruma karşı önlemler yeterli değil.