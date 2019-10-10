ABD’li şirket beton blok verdi, terör örgütü YPG de tünel inşa etmeye başladı

✔ ABD'nin, PKK/YPG'ye gönderdiği “TWall” adlı dayanıklı hazır beton bloklarla inşaat başladı

✔ Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin, ‘U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor

✔ Depreme dayanaklı beton blokları üreten firma Washington merkezli Neel Company adlı şirket

✔ YPG'lilerin tünellerinin betonarme usulüyle inşa edildiği, içinden insan bile geçebildiği belirtildi

Pink Floyd'un ünlü albümüdür “The Wall/Duvar”… Örneğin… “Another Brick in The Wall /Duvarda Başka Bir Tuğla”nın sözlerinde çarpıcı mesajlar vardır: “… Eğitime ihtiyacımız yok/Düşünce denetimine de ihtiyacımız yok/Sınıflarda aşağılanmaya da/Öğretmenler rahat bırakın çocukları/Hey öğretmen! Rahat bırak biz çocukları/Hepsi hepsi, yalnızca duvardaki bir başka tuğla/Hepsi hepsi, yalnızca duvardaki bir başka tuğlasın sen.”

Bugün “The Wall”un hikayesini yazacağım…

HAZIR BETON BLOKLAR

Altı gün önce… PKK/YPG işgalinde olan Fırat'ın doğusuna gönderilen TIR'larda, üs inşasında kullanılan “T-Wall” adlı dayanıklı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer aldı. Kapalı kasalarda hafif ve ağır silah, mühimmat, sinyalizasyon ve radar ekipmanlarının yanı sıra yaşam malzemesi bulunuyordu. İşte bu beton bloklar dün ortaya çıktı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'li teröristlerin, ‘U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

ABD'nin TIR'larla bölgeye bıraktığı beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlerin beton blokları hendeklere yerleştirilmeye devam ettiği Nusaybin'den de görüntülendi.

WASHİNGTON MERKEZLİ ŞİRKET

PKK/YPG'ye beton blok taşıyan ABD'li Neel Company adlı şirket 1985'te Washington'da kurulmuş.

Şirketin sahibi Bonnie Neel. T-Wall sisteminde kullanılan betonarme malzeme 2.25 metre eninde ve 1.5 metre yüksekliğinde…

TWALL, DEVRİLMEYE DİRENÇLİ

T-Wall beton blokları, sürtünme direnci, kayma ve devrilme güçlerine direnecek yapısal kütle oluşturuyor. Yani… Çok güçlü!

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Kamal Dixit, Amerika kıtası yanı sıra Polonya, Rusya gibi ülkelerde çalışmaları olduğunu belirtmişti ve 2012'de şu bilgileri vermişti: “… Türkiye'de kentsel dönüşüm dikkatimizi çekti. Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD ve TOKİ ile görüşmeler yapıyoruz. Amacımız bu pazara farklı projelerle daha uygun fiyata daha sağlam yapılar yapmak.”

YPG'nin tünelleri betonarme usulüyle inşa edildi, içinden insan bile geçebiliyor

Tarih 26 Eylül 2019… Türkiye ile ABD arasında 7 Ağustos'ta başlayan güvenli bölge çalışmalarının başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki tünel, barınak ve siperleri imha edilmeye başlandı.

YERİN ÜÇ METRE ALTINDA

İmha edilme fotoğraflarını da ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Gücü'nün Twitter hesabı yayımladı. İmha sırasında dikkat çekici görüntüler oluştu. Neden mi? Çünkü, yerin yaklaşık iki-üç metre altında bulunan tüneller, betonarme usulüyle içinden bir insanın rahatlıkla hareket edebileceği şekilde inşa edilmiş.

MEVZİLERİ BAĞLIYOR

Tüneller, şehir merkezinden de geçerek mevzileri birbirine bağlıyor. Bu da örgütün üst düzey teknolojiyle donatıldığının bir kanıtıydı…

ABD'nin terör örgütüne göndermiş olduğu binlerce TIR'lık malzemeler işte burada kullanılmıştı.

ABD, 21 Eylül'de PKK/YPG işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin bulunduğu 200 TIR'lık konvoy göndermişti.

İŞ MAKİNELERİ DE VAR

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine de 9 Eylül'de 55 TIR'la kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu.

PKK/YPG ve Barzani'den ‘acı' itiraflar!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı operasyon öncesinde ABD'den gelen açıklamalar, PKK/YPG'yi temsil eden PYD'yi ‘hayal kırıklığına' uğrattı. YPG'den yapılan açıklamaların ardından PKK'nın Suriye kolu PYD Sözcüsü Salih Müslim, ‘kaderini birleştirdiği' ABD yönetiminin sözlerini tutmadığını söyledi.

‘BİZ DAVET ETMEDİK'

Müslim, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, “Deyrezzor'da, Rakka'da, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler” dedi.

Uluslararası koalisyon tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini ancak sözlerin tutulmadığını belirten Müslim şöyle konuştu: “Amerika'yı, Suriye'ye girmesi için biz davet etmedik. Biz savaşıyorduk kendi kendimize. Onlar da hem DAEŞ'le (IŞİD) savaşacak hem de Suriye rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti, birbirimize güvendik.”

Müslim'in ardından Irak'ın kuzeyinden de açıklama geldi.

BARZANİ: ENDİŞELİYİZ

Mesut Barzani'nin başkanlığını yaptığı hükümet, ABD'nin Rojava'daki askerlerini çekme kararının endişe verici olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi: “… Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güçlerini Kuzey-Doğu Suriye'deki huzurlu bölgelerden çekme kararına ve Türkiye'nin tek taraflı saldırılarından bahseden haberlerden endişe duyuyoruz.”

SONUÇ: ABD, bölgeye felaket getirdi!