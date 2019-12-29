Ankara-İstanbul hattında… Yargı savaşının belgesi

1 – Adalete inanmak…

Hukuka inanmak…

Hakikate inanmak…

Lehte delil olmadan ‘yargılama' olur mu? Oluyormuş! Gördük!

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, SÖZCÜ Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına delilsiz bir şekilde “FETÖ'ye bilerek yardımdan” ceza verdi. Kararında da, “Zaman Gazetesi ile benzer şekilde haber yapmak, örgüt lehine algı oluşturma…” gibi artık iktidar medyasının bile kabul etmediği (kendilerine solcu diyen gazeteyi ayırıyorum) iddiaları sıraladı!…

Gazetenin kurucusu, yöneticileri, yazarları ve avukatları ne derse desin, mahkeme ‘gerçek delilleri' görmedi!

SÖZCÜ de sadece ve sadece gerçek üzerinden herkesi uyardı: “Yapılan yargılama Fetullah'ın, örgütün işine geliyor! FETÖ davalarını sulandırmayın!”

Ancak…

Birileri “Nuh dedi peygamber demedi'! Kim o birileri?

İnanmak istemedik…

Ankara yargısıyla İstanbul yargısı arasında ‘güç savaşı' olduğu konusunda gelen bilgilerin doğru olamayacağını düşündük!

Çünkü… Adaletin kazanacağını zannediyorduk. Ancak… Doğruymuş!…

30 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nden birileri rahatsız olmuş!

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yargı paketindeki “Haber verme sınırlarını aşmayan/eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ifadesinden birileri rahatsızmış! Daha da açalım…

ANKARA 4. AĞIR CEZA'NIN SÖZCÜ LEHİNE VERDİĞİ KARARI, İSTANBUL 37. AĞIR CEZA GÖR-E-MEDİ!

Ankara'da bir hakimin gördüğünü İstanbul'da başka bir hakim görmedi

2 – Tarih 13 Temmuz 2016… Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Çatı İddianamesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulur.

75 sanıklı “çatı davası”nda 666 sayfalık iddianamenin ‘Medya Yapılanması' bölümünde SÖZCÜ Gazetesi tek bir delil gösterilmeden FETÖ'nün yayın organı olarak nitelendirilir. Gazetenin avukatları bu iddianameye itiraz eder ve delil ister.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi de bu iddianameyi kabul eder ve SÖZCÜ, yıllardır mücadele ettiği örgütün sözde ‘gazetesi' olur!

Bir daha vurgulayayım: Tek bir delil yoktur!

Örgütün gazeteleri sırayla şöyle sayılır: “Zaman, Bugün, Taraf, SÖZCÜ, Millet, Meydan (Cumhuriyet Gazetesi destek vermektedir.)”

Ancak… 75 sanıklı davada müebbet hapis cezaları verilir…

Gerekçeli karar da 16 Ocak 2019'da açıklanır.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 1295 sayfalık gerekçeli kararında örgütün medya yapılanmasını anlatırken o gazeteleri şöyle sıralar: “Zaman, Bugün, Taraf, Millet, Meydan (Cumhuriyet Gazetesi destek vermektedir.)”

3 yıl önce iddianamede yazan, SÖZCÜ Gazetesi'nin reddettiği ve sabırla verdiği mücadele meyvelerini verir. Mahkeme, SÖZCÜ'nün, FETÖ'nün yayın organı olmadığına hükmeder!

Gerçek budur! Ancak…..

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasına da giren bu kararı görmedi! Sorun da tam burada. Ankara'da bir hakimin gördüğünü, İstanbul'da başka bir hakim görmedi! Gazete aleyhine açılan davalarda da, mütalaada da, son savunmada da hep dedik ki: “SÖZCÜ, 2007'den bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele etmiştir. Birileri bu örgütle yan yanayken, ‘Hocaefendi' derken…SÖZCÜ, orduya kumpas kurulduğunu defalarca anlatmıştı.”

Acaba bu duruştan rahatsız olan birileri mi var?

TSK'ya ‘Balyoz' indirenleri sevindiren bir karar olduğunu hiç unutmayın

3 – Unutmayın… Bugün “FETÖ'ye yardımdan suçlanan” SÖZCÜ, 12 Haziran 2007'de başlayan Ergenekon kumpasıyla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne indirilen Balyoz'u ve diğer kumpasları yıllarca anlattı, devleti, toplumu hep uyardı.

Kumpaslara… “Operasyonların arkasında Fetullah var” diyerek ön aldı, örgütün hedefi oldu. Hatırlatalım…

Tarih 20 Ekim 2008…

O dönemki adıyla ‘cemaat' basını ve onlara destek olan iktidara yakın gazetelere göre ‘Asrın Davası/Ergenekon' başladı.

12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bulunan el bombaları üzerine firari savcı Zekeriya Öz harekete geçti ve dalga dalga Türkiye esir alındı. 6 Ekim 2008'de, SÖZCÜ yazarı ve Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, “Ergenekon Savcısını tanıyor muyuz?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Zekeriya Öz'ün hayatı ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkınca FETÖ'nün amiral gemisi Zaman, 13 Ekim 2008'de SÖZCÜ'yü hedef gösterdi.

Kapatılan Zaman Gazetesi, “Karanlık tertip” dedi ve şunları yazdı:

“… Asrın davasına sayılı günler kala Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz hakkında karalama kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet ve SÖZCÜ gazetelerinin gündeme getirdiği bir haber kampanyanın en dikkat çekici örneğini oluşturuyor.”

Zaman'ın bu haberi FETÖ'yü o günlerde açık bir şekilde destekleyen habervaktim.com, haber7.com adlı internet sitelerinde haber oldu. Yani…

Hepiniz Pensilvanya'dayken sadece SÖZCÜ yoktu!