Bahçeli 4 kez siyasi ayak dedi, MHP 3 kez reddetti

“FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın” teklifi Meclis'te yine kabul edilmedi

MHP lideri Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi milli seferberliktir

MHP Grubu: FETÖ'nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik önergeyi reddediyoruz

AKP'li vekil: Suç örgütünün kurucuları ve yöneticileri açısından hiçbir tarih olamaz

İYİ Parti'li vekil: 17-25 Aralık değil. Devlet terör örgütü olduğuna 2004'te karar vermiş

1 – Tarih 23 Mayıs 2017… MHP lideri Devlet Bahçeli grupta konuştu: “… Kripto damarın kesilip atılması, kılık değiştirmiş, usul açısından kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır. Kapıcıyı, odacıyı, onu bunu değil!15 Temmuz'un kurgusunu, saldırı planlamasını yapan sözde akıl ve akil hocalarını yakalayın.”

ABANT TOPLANTILARINA KATILANLAR

Tarih 21 Haziran 2018…Devlet Bahçeli, ATV- Ahaber canlı yayınında konuştu: “… Fetullahçı Terör Örgütü'nün kökü kazınmalı, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir.”

Tarih 14 Temmuz 2018… MHP Genel Başkanı, genel merkezde konuştu: “… Türkiye 15 Temmuzla henüz tam bir hesaplaşma yapamamış, tedirginliği atamamış, riskleri aşamamıştır. Siyasi ayak gizemini korumaktadır.”

Tarih 23 Mart 20109… Devlet Bahçeli, Habertürk canlı yayınında konuştu: “… Şimdi çaycısı, çorbacısı var da Amerika'ya kaçan bilim insanı nerede? Siyasiler nerede? Bürokratlar nerede? Bu Abant toplantılarında yıllardır toplanıp önemli bildiriler sunanlar nerede? Ne yapıyorlar?”

Bahçeli, 2 yıldır FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını istiyor ama Meclis'te MHP grubu farklı davranıyor!

AKP'li vekil Ali Özkaya, miladın 17-25 Aralık olmadığını söyledi

2 – İYİ Parti'nin, 19 Temmuz 2018 tarihinde FETÖ'nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verdiği önergenin reddedilmesinin ardından 31 Ekim 2018'de verilen ikinci önergesi de AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmemişti. Ancak…

İYİ Parti yılmadı ve önceki gün de “15 Temmuz FETÖ örgütünün darbe kalkışmasında ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi kanadının araştırılması” başlıklı bir önerge verdi. Bu da AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP Grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Öncelikle, bütün partiler tarafından FETÖ'nün bir terör örgütü olarak kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi. Sanki bu konuda bir tereddüt varmış gibi kurulan bu cümle muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

1970'TEN BU YANA VARLAR

AKP'li Ali Özkaya daha sonra örgütle ilgili şu önemli cümleleri kurdu: “Arkadaşlar, bu örgüt 1970'ten bugüne kadar geldi. Ne zaman bir milli ve dini yapı idi, ne zaman bir cemaat yapısı, ne zaman bir terör örgütü, mahkeme karar verir. Suç örgütünün kurucuları ve yöneticileri açısından hiçbir tarih olamaz, kabul ediyoruz!”

İYİ Parti adına konuşan İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Özkaya'dan sonra FETÖ'ye karşı hukuk mücadelesinde miladın 2004 yılı olduğunu ifade etti:

“… Türkiye'de 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor. Ne zaman? 2004 yılında. MGK'ya devletin polisi, istihbarat teşkilatı ve MİT gelip bilgi veriyor. Diyor ki: ‘Artık bu örgütün mahiyeti değişti. Bu örgüt takip edilmeli, terör örgütüne dönüşüyor.' Hilmi Özkök'ün komisyondaki tutanaklardan sözünü okuyorum: ‘2004 MGK'sında hükümeti kesin olarak bilgilendirdik. Tehlikeli bir örgüt olduğunu söyledik. Hükümet hiçbir şey yapmadı.' Öyle 2014 filan, 17-25 Aralık milat… Devlet bunların terör örgütü olduğuna 2004'te karar vermiş.”

Şimdi 2016'da FETÖ'yle ilgili önemli bilgiler veren ancak unutulan bir ‘Mahrem İmam'a… Neden mi? Anlatalım!…

‘Colorado İmamı'nın unutulan iTiRAFLARI

3 – Adı Hasan Polat…Doktor… Örgütün bir dönem ABD Colorado Eyaleti Sorumlusu! Gazeteci-yazar Nedim Şener'in Mayıs 2018'de çıkan “Kahraman Hainler” kitabında ifadesinin tamamına yakını var. FETÖ'nün bürokraside, askeriyede, yargıda, iş dünyasındaki ilişkilerini isim isim anlatmış! Ancak… Bugün Emniyet İstihbarat Dairesi'ni yıllarca yönetmiş Sabri Uzun'u FETÖ'ye yardımdan tutuklayan hukuk, burada ismi geçenlerle ilgili işleme başvurmamış. Ya da… SÖZCÜ Gazetesi'yle ilgili delil olmadan yazılan iddianamelere ve FETÖ'ye yardım suçuna bakınca… ‘Mahrem İmam' Dr. Polat'ın anlattıklarının üzerine neden gidilmediği de merak konusu! Hasan Polat, örgütte 1993-1994 yılında asker ağabeyliği yaptığını belirterek bu dönemden 47 askeri personelin ismini savcılığa bildirdi, bu isimleri fotoğraflardan da teşhis etti. Savcılık 47 askerle ilgili yaptığı incelemede söz konusu askerlerin tamamının albay rütbesinde olduğunu, büyük çoğunluğunun da kurmay albay olduğunu tespit etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Polat sadece FETÖ'cü askerleri anlatmadı… Merak edenler, Nedim Şener'in kitabından okusun ve ‘siyasi ayaktan iş dünyası ayağına' kadar kimlerin olduğunu görsün!