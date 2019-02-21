Balyoz ‘ses kayıtlarının’ kilit iki ismi: Gül ve Özkök

HİLMİ ÖZKÖK “BANA BİR CD GELDİ” DEMİŞTİ. AMA KİMDEN GELDİĞİNİI AÇIKLAMADI…

AVUKAT CELAL ÜLGEN'DEN 1. ORDU'DAKI SEMİNERLE İLGİLİ ÇARPICI BİR İDDİA GELDİ…

Tarih 10 Kasım 2014… Balyoz kumpasında Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman ikinci kez tanıklık yapar. Mahkeme Başkanı, Özkök'ün 2012 yılında Ergenekon davasında verdiği ifadesindeki, “Bana bir CD geldi. Kaynağını bilemediğim bu CD'de amacını aşmış ifadeler tespit ettim. Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan incelemesini talep ettim” sözlerini okur. Bunun üzerine Özkök bu sözlerini, “CD, ses kaydıydı. Seminerde Çetin Doğan'ın konuşması olduğu iddia edilen CD'ydi. Meşru bir tarafı yok. Sıradan bir CD ama kuvvet komutanına inceleyin dedim” diyerek açıklar. Duruşma savcısının “CD'nin tamamını dinlediniz mi?” sorusuna Özkök, “Tamamını dinlemiş olmam gerekir. 11 – 12 sene önce” der. Sanık İhsan Çuhadaroğlu, “Ergin Saygun (Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı) mahkemede, Aytaç Yalman'a seminer ses kayıtlarını dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün verdiğini kaydetti. Size gelen ses kasetleri yasal ses kaydı mıydı?” diye sorar. Özkök bu soruya, “Benim bilgim yok” diye yanıt verir.

YALMAN: ÖZKÖK EMİR VERMEDİ

Özkök'ün ardından dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tanık olarak dinlenir. Duruşma savcısı, “Tanık Özkök, ‘Semineri incelemesi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na talimat verdim' dedi. İnceleme yapıldı mı?” sorusunu sorar. Tanık Yalman anlatır: “Hayır yapmadım. Ben kendi duyumlarım ve tespitlerimden sonra inceleme yaptım. Genelkurmay Başkanı bana emir vermedi. Bazı konularda bilgilendirdi.” İki tanıklık böyleydi.

Neden bu ifadelerle başladığımı anlatalım… Çünkü, TSK'nın ‘belinin kırıldığı' Balyoz ses kayıtları 5-7 Mart 2003'te yapılan seminerden hemen sonra dönemin Başbakanı'na veriliyor. Peki seminerin yapıldığı dönem Başbakan kimdi? Devam edelim…

Seminer sırasında Başbakan Gül'dü

Tarih 18 Kasım 2002… 3 Kasım 2002'de AKP iktidara gelir ve partinin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için hükümeti Abdullah Gül kurar. Ne zamana kadar? 11 Mart 2003'te Gül, siyasi yasağı kaldırılan Erdoğan'ın başbakan olması için görevi bırakır. Balyoz seminerinin 5-7 Mart 2003 olduğunu bir kez daha hatırlarsak, ses kayıtlarının o dönem Gül'e verildiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Soru şu: Abdullah Gül'e seminer kayıtlarını iki gün sonra kim servis etti? Buradaki kafa karışıklığını da giderelim: Aytaç Yalman'a ses kayıtları verilmiyor. Hilmi Özkök, “Bana bir CD geldi. Kaynağını bilemediğim bu CD, amacını aşmış ifadeler tespit ettiğim bir CD” diyor. Yani kayıtlar Gül'e ve Özkök'e birileri tarafından ulaştırılıyor.

RUŞEN ÇAKIR'I OKUYALIM…

Unutmadan ekleyelim: Gül'ün danışmanı Ahmet Sever, Vatan Gazetesi'nde Ruşen Çakır'ın, Ergenekon ve Bayloz süreciyle ilgili sorusuna şu yanıtı vermişti: “Mutlaka zorlu bir süreç oldu ama o süreçte sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşu çok sağlamdı. Eğer Gül o sancılı sürecin sonucunda cumhurbaşkanı olmasaydı bütün bu gelişmeler, ilerlemeler o kadar kolay gerçekleşemezdi.” (30 Temmuz 2012/Vatan)

Balyoz davasının avukatlarından Celal Ülgen: Bu kayıtlar Gül'e darbeci Poshor tarafından verildi

Celal Ülgen… Ergenekon, Balyoz, OdaTv gibi kumpas davalarında FETÖ'ye karşı mücadeleden vazgeçemeyen avukat. Ülgen'e Balyoz kayıtlarını sordum, o da anlattı: “Balyoz davasında duruşmalar sırasında Ergin Saygun Paşa'nın ifadesinde seminer ses kayıtlarının Aytaç Paşa'ya verildiği ileri sürülmüş ise de bu konuda daha sonra yeterli bir netliğe ulaşılmamıştır. Ancak daha sonra Hilmi Özkök'e seminer ses kayıtlarının CD olarak aktarıldığı bilgisi gelmiştir. Esasen Çetin Paşa'nın ifadesine göre 1. Ordu kozmik odasından seminere ait gerçek belgeler Özkök tarafından alınarak incelemeye verilmiş fakat bu belgeler 1. Ordu kozmik odasına geri dönmemiştir.”

“SAHTE BAVULCU ASLINDA O SUBAY”

“Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Muhafız Koruma Alayı Komutanlığı'nı yapan Tanju Poshor (darbe girişimine katıldı, FETÖ'den tutuklu) tarafından bu kayıtların FETÖ'cülere sızdırıldığı ve daha önce Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a bu belgeleri ulaştıranın da bu kişi olduğu bilinmektedir. Hatta bu kişinin sahte bir bavulcu yaratılarak gizlendiğinin, esasen düzmece CD'lerin de bu kişi tarafından Taraf'tan Memhet Baransu'ya teslim edildiğinin bir sır olmaması gerekir.”

SES KAYITLARINA EKLEME YAPILDI

“Toplam 162 kişinin katılımıyla 1. Ordu Komutanlığı'nda 5-7 Mart 2003 tarihlerinde gerçekleşen Plan Semineri'ne ait ses kayıtları CD üzerine değil toplam 10 adet ses kasetleri üzerine dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın emri ile kaydedilmiştir. Benim hatırladığım… 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 no'lu ses kasetlerinin A ve B yüzlerindeki kayıtlı seslerin çözümü yapılırken gerçek ses kasetlerindeki metinlerden kimi zaman uzaklaşıldığı yolunda sıkça itirazlar ileri sürülmüştür. Dosya içinde Orgeneral Mehmet Daysal başkanlığındaki 5 generalden oluşan heyetin yaptığı çözümlemeden sonra bu gerçek daha da iyi anlaşılmıştır.”