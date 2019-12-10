Bu fotoğrafı kullanıp FETÖ borsası kurmuşlar

✔ Ellerinde, ‘Fetullahçı listesiyle' dolaşan ve iş insanlarına şantaj yapan örgüte baskın yapılır

✔ Örgütün içinde olan AKP'li iş insanı Ahmet Kurtuluş'a liste bir istihbaratçı polisten gelir

✔ Kurtuluş, daha önce İzmir bürokrasisiyle çektirdiği fotoğrafı ‘tehdit' unsuru olarak kullanır

Tarih 30 Mayıs 2019…

Yer: İzmir/ Narlıdere…

‘Organize suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan AKP eski İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Ahmet Kurtuluş, 26 Ekim 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılır. Elektronik kelepçe ile evinde cezasını çekmeye başlar.

30 Mayıs 2019 akşamı, üzerinde polis yeleği bulunan iki kişi Kurtuluş'un kaldığı siteye gelerek, dışarıdaki güvenlik personeline “Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldik” der. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş'u arayarak bilgilendirir. Kurtuluş'un izin vermesi üzerine şüphelilerden biri içeri girer. Diğer polis yelekli şüpheli ise dışarıdadır. Evin zilini çalan şüpheli kapıyı açan Ahmet Kurtuluş'tan kimliğini ister. Kurtuluş, kimliğini almak için içeri girdiğinde şüpheli de arkasından 8 el ateş eder. Çocuğunun yanında kurşunlardan biri başına isabet eden Ahmet Kurtuluş hayatını kaybeder. Bu cinayetin adı kayıtlara “FETÖ Borsası Cinayeti” olarak geçer…

KURTULUŞ'A SIZDIRILAN LİSTE

Geçen ocak ayında, Serkan Kurtuluş'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik Ahmet Kurtuluş'un da bulunduğu 69 şüpheli hakkında dava açılmıştı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ferhat Deniz'in hazırladığı ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği 396 sayfalık iddianamede, ‘organize suç örgütü'nün yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği ifade edildi. Serkan Kurtuluş'un örgütünde İzmir Emniyet eski İstihbarat Şube Müdürü Kudret D. ve AKP'li Ahmet Kurtuluş da şüpheliler arasında yer aldı.

Adli kontrolle serbest bırakılan İstihbarat Müdürü Kudret D.'nin gözaltına alınacak olan FETÖ şüphelilerinin listesini önceden Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, o kişilere ulaşıp tehditle para kopardığı öne sürüldü.

Savcı iddianamede, “Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, kamuoyundaki tabirle ‘FETÖ Borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır” tespitinde bulundu.

Şimdi bu cinayetin peşine düşen SÖZCÜ Gazetesi muhabiri Can Özçelik'in kitabında ilk kez ortaya çıkan fotoğrafa bakalım…

Siyaset, emniyet, MİT ve yargı toplanmış, kurtaracak adam arıyor

“Tarih: 2015.

Yer: İzmir…

Fotğrafta, en sağ taraftaki kişi, o dönem AKP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yapan ve şu anda hayatta olmayan Ahmet Kurtuluş. Yanındakiler ise İzmir'in tanınmış bürokratları. Aralarında, MİT, emniyet, asker, yargı kurumlarının temsilcileri var.

Peki… ‘Bu fotoğrafın ne önemi var?' diye soracaksınız!

MİT Bölge Başkanlığı'nda görevli üst düzey bir bürokratın veda yemeği…

Ahmet Kurtuluş, bu fotoğrafı anlatırken şu cümleleri kuruyordu:

‘Şampiyonlar Ligi.' Şimdi kaseti geriye sarmaya başlayalım. Ve bu fotoğrafı kullanarak yapılan güç gösterisini okuyalım. İşte gerçek Türkiye'den bir bölüm…”

FOTOĞRAFLA TEHDİT…

SÖZCÜ muhabiri Can Özçelik'in, “FETÖ Borsası” adlı kitabı, ilk kez yayımlanan bir fotoğrafla başlıyor!…

İzmir'de, ‘organize suç örgütünü' araştıran savcılık ve emniyetin karşısına, tehdit, şantaj, silahlı saldırı ve ardından FETÖ borsası çıkıyor! İçlerinde yok yok!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs 2015 tarihinde, ‘suç işlemek ve çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamasıyla operasyon düzenler.

Bu suç örgütü, aynı zamanda FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan kişilere ulaşarak tehdit ediyor, “Sizi kurtaracağız” vaadiyle para topluyordu.

Bunu yaparken hem siyaseti, hem MİT'i hem yargıyı hem de emniyeti kullanıyordu.

Hatta… Suç örgütü peşine düştüğü bir kişinin evine, korkutmak amacıyla el bombası bile atacaktı.

Ve bu fotoğraf… Yani ‘Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı, ‘kurtarmak' istediklerine gösteriliyordu!

KİTAPTAN – “Hakkında FETÖ'cü suçlaması var ne yapabiliriz bilemiyorum”

Tarih: 2017.

Yer: Sakarya.

Sakarya'da demiryolu sektöründe bakım, onarım ve yedek parça işi yapan bir firma… Sahibi Fatih A…

15 Temmuz öncesinde ihalelere giriyor ve devletle iş yapıyordu. Ancak darbe girişiminden sonra ihale şartları biraz daha artırılmış, güvenlik denetimleri sertleştirilmişti. Firma sahibi Fatih A.'nın bir ihale için yapığı başvuru güvenlik sorgusuna takılınca olumsuz görüş bildirilmiş ve bu durum Fatih A.'yı telaşlandırmıştı. Kendisinden hiçbir terör örgütü ile bağlantısının olmadığına dair yazı getirilmesi istenmişti. Peki, bu nasıl olacaktı? Bir arkadaşı Ahmet Kurtuluş'un yardım edebileceğini söyleyerek yönlendirebileceğinden bahsetti. Kurtuluş'la görüşen Fatih A.'nın cep telefonuna bir mesaj geldi. Adrese gittiğinde bulunduğu yerde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı olduğunu gördü.

Büyük bir makam odasında Ahmet Kurtuluş ve karşısında kel ve renkli gözlü bir kişi oturuyordu. Masanın üzerindeki isimlikte Kudret D. yazıyordu.

HER ŞEYİ ANLATACAKTI

Odadan birlikte ayrılan Ahmet Kurtuluş ve Fatih A., bir restorana yemeğe gitti.

Balık oltaya takılmıştı. Ahmet Kurtuluş, bu yemekte kendisini ve siyasi bağlantılarını anlattı. ‘Bağış' istedi. 500 bin lira hesabındaydı!…

Bitmedi…

Fatih A., yine bir ihale sürecine girmiş ve yine sorunla karşılaşmıştı. Fatih A., daha önce verdiği 500 bin TL'nin hak edilmesi gerektiğini de düşünerek telefona sarılmış ve Ahmet Kurtuluş'u aramıştı. Kurtuluş yaşanan durumu anladığını ama elinden bir şey gelmeyeceğini söyledi. Fatih A., nedenini sorduğunda ise şu yanıtla karşılaşacaktı:

“Senin hakkında TCDD'de ‘O FETÖ'cüdür' dedikoduları var.”

‘Borsa' harekete geçmişti… Devamı kitapta…

Son not yine kitaptan: …

“Tek bilinen şey… Ahmet Kurtuluş'un hapisten çıktıktan sonra yakın çevresine “Konuşacağım. Her şeyi anlatacağım” dedikten sonra şüpheli bir şekilde öldürülmesiydi!”