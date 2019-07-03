Bu manşetleri atanlar yargılanacak mı?

Mahkeme: FETÖ, medya kuruluşlarıyla ittifak yaptı, gazetelere haber yazdırdı

İktidar ve cemaat medyası: Ergenekon'da verilen müebbet kararını alkışladı

1 – Tarih 30 Kasım 2018… Ergenekon duruşmasında mütalaasını İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan savcı, “Ergenekon adlı bir örgütün varlığı ispat edilememiştir” dedi. Mütalaada şöyle denildi: “…

Belli bir duruşu ve yayın ilkesi olmayan örgüt, elindeki mali kaynakları kullanarak veya aynı amaca hizmet eden medya kuruluşlarıyla ittifak yaparak diğer basın-yayın kuruluşlarına dilediğini yazdırmakta ve yayınlatmaktadır. Ergenekon komplosunun en önemli ayaklarından birisini de liberaller ile olan ittifak oluşturur. Cemaat, liberallerin desteğini ve onların yönlendirilmelerini komplonun önemli bir unsuru olarak gördüğü için, ‘Taraf' adında bir gazete kurmuştur. … Ergenekon komplosu, teorik ve plan düzeyinde cemaatin stratejistleri tarafından 2005 yılında hazır hale getirilmişti.”

TARAF YAZDI, DİĞERLERİ KOPYALADI

Önceki gün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 235 sanığın beraatına karar verdi… Geriye dönelim, filmi başa saralım!…Çünkü… Medya ayağı olmadan bu operasyon yapılamazdı! 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan ‘el bombaları'yla başlayan ‘karanlık' süreç, 5 Ağustos 2013'te sona erdi.

Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi 235 kişiye ceza yağdırdı. 6 Ağustos 2013'te yandaş gazeteler ‘zil takıp oynayan' manşetlerle çıktı.

2007'de başlayan sürecin lokomotifi Taraf Gazetesi'ydi. Manşetler Taraf'ta çıkıyor bir gün sonra diğer gazeteler o ‘haberi' alıp kullanıyordu. Çok iyi hazırlanan planın medya ayağında aksaklık yoktu. İktidar yöneticilerinin verdiği destekle, Fetullah Gülen'e uzak duranlar bile aynı safta yer tutuyordu. Bugün FETÖ'ye karşı çıkan isimlerin yüzde 90'ı, 17-25 Aralık 2013'e kadar ABD destekli operasyonun parçası olmuştu.

Peki SÖZCÜ Gazetesi o süreçte ve sonrasında ne yapmıştı?

2 – SÖZCÜ, 12 yıl önce ne dediyse bugün de aynısını söylüyor: Başbuğ'a terör örgütü mensubu diyenleri tarih affetmeyecektir

Tarih 6 Ağustos 2013… İktidar ve cemaat medyasının tersine, SÖZCÜ Gazetesi, “Başbuğ'a terör örgütü mensubu diyenleri tarih affetmez” manşetiyle çıkmıştı. Filmi, SÖZCÜ Gazetesi için de geri saralım…

… Ergenekon'un arkasında Fetullah'ın olduğunu ilk yazan gazete SÖZCÜ'ydü.

Orgeneral Hurşit Tolon götürülürken “Apo'yu bile böyle götürmediler” diyen de “Apo-Feto ittifakı” manşetiyle çıkan hep SÖZCÜ oldu.

FETÖ'ye karşı yüzlerce manşet atan, köşe yazısı kaleme alan gazete 17-25 Aralık sürecinde topu topu attığı 5 manşetle yargılanıyor. Hem de “FETÖ'ye bilerek yardım etmek” suçundan! Ancak..… Miladın 17-25 Aralık olmadığı son Ergenekon beraatlarıyla da ortaya çıktı.

Yani… Yargı, “12 Haziran 2007, FETÖ kumpasının başlangıcıdır, 2005'te hazırlık başlamıştır” tespitini yaptı.

Şimdi ne olacak?

2007'den sonra atılan manşetler masaya yatırılacak mı? Kim FETÖ'yle iş tutmuş öğrenilebilecek mi?

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi önümüzdeki sürecin kapısını şu tespitle açtı: “Belli bir duruşu olmayan örgüt, aynı amaca hizmet eden medya kuruluşlarıyla ittifak yaparak diğer basın-yayın kuruluşlarına dilediğini yazdırmakta ve yayınlatmaktadır…”