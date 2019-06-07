CIA, Feto’yu ziyaret eden subayların kim olduğunu açıklamalı

ABD'li elçi James Jeffrey, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i istemediklerini söyledi… Ancak…

20 yıldır Pensilvanya'da yaşayan örgüt liderini ‘din adamı' olarak tanımladıklarını unuttu

15 Temmuz gecesi bile kimin galip geleceğini anlamaya çalıştı, ‘barış' açıklaması yaptı

ABD çok samimiyse… Çiftliği ziyaret eden ve darbede rol alan askerlerin kimliğini açıklar

1 – Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin dün Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Razi Canikligil'e yaptığı değerlendirmeler gazetenin manşetine taşınmıştı.

HEDEFTEKİ GAZETECİ

Jeffry-Canikligil ikilisinin görüşme fotoğrafının içinde şu bilgiye yer verildi: “ABD temsilcimiz Razi Canikligil, ABD'li Büyükelçi James Jeffry'e ‘ABD Gizli Belgelerinde Fetullah Gülen' isimli kitabını hediye etti. Jeffry, ‘Bu bizim onu istemediğimizi kanıtlayan belge. Bu doğru, Gülen'i istemedik' diye konuştu. Canikligil'in kitabı gerçekten değerli bir kitap. FETÖ elebaşının macerasını ABD belgeleriyle anlatıyor.

Razi Canikligil, 10 Ekim 2016'da yaklaşık 10 yıl süren kitap çalışmasıyla ilgili Amerika'nın Sesi'ne şöyle konuşmuştu: “… Gülen'in ABD'deki yeşil kart başvurusunun reddedildiğini ve gizli tutmaya çalıştıklarını ortaya çıkardığımda, Gülen medyasından şahsıma yönelik karakter suikastı başlatılmıştı. Türkiye'ye yapacağım her seyahat öncesinde kabuslar başlıyordu.15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Türkiye'den ayrılırken pasaport kontrolünde çocuklarımın sımsıkı kollarımdan tuttuklarını ve bu defa polise bırakmamaya kararlı olduklarını görünce, bu kitabı yazmaya karar verdim.”

Peki… Jeffry'nin “Bu bizim onu istemediğimizi kanıtlayan belge. Bu doğru, Gülen'i istemedik” açıklaması ne kadar inandırıcı?

YEŞİL KARTI NASIL ALDI?

1999'dan bu yana Pensilvanya'da sorunsuz yaşayan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin mimarı olmasına rağmen korunan Gülen'in Amerika'da bu kadar rahat yaşamasına kim izin verdi? CIA'nın desteğiyle Yeşil Kart almasını sağlamadılar mı?

Can alıcı soru şu:

20 yıldır Pensilvanya'daki çiftliği ziyarete giden subay, bürokrat, siyasetçilerin görüntüleri elinizde değil mi? Devam edelim…

FBI, FETÖ'nün iki kilit ‘imamı'nı 2007'de sorguladı, serbest bıraktı

2 – Örneğin…Jeffrey şu soruya yanıt vermeli: Siz bu örgütü 2007 yılında tespit etmediniz mi? Ettiniz! Nasıl mı?

30 Kasım 2018'de açıklanan Ergenekon kumpası mütalaasında “Fetullah Gülen'in Canlı Kurye ile Emniyet ve Yargıdaki Örgüt Kadrolarına Emir Göndermesi ve Ergenekon Davalarının Başlatılması” başlıklı bölümden okuyalım: “Osman Hilmi Özdil… Fetullah Gülen Grubu'nun Emniyet'ten Sorumlu İmamı olduğu ve ‘Kozanlı Ömer' kod adını kullandığı belirtilen şahıs. Örgütün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil ve yanında MİT imamı Murat Karabulut isimli şahıs, hem ABD'ye girişleri hem de çıkışları esnasında sorgulanmışlar (12 Nisan 2007) ve (18 Nisan 2007) ve üst aramasına tabi tutulmuşlardır. Sorgulama esnasında Özdil'in üzerindeki çıkan belgeler yanında bilgisayarındaki bilgiler de kopyalanmış olup, elde edilen bilgiler arasında bazı üst düzey emniyet yetkililerine ve eşlerine ait bilgiler yer almaktadır. Osman Hilmi Özdil'in, 2007 yılında ABD'de FBI tarafından yakalanmasının ardından, ABD yetkilileri tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılıyla gönderilen bilgi ve belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde imha edildiği ve kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir. ”

ELÇİLİKTE ERGENEKON BRİFİNGİ

Şimdi, örgütün iki ‘imamını' sorgulayan ABD yine de bu örgütün başındaki ismi korumaya devam etmemiş mi? Etmiş! Jeffry'ye hatırlatalım:

21 Kasım 2008'de, üç emniyetçi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde size ‘Ergenekon brifingi' vermemiş miydi? Vermişti! Size bilgi veren Fetullahçı üç polisin ismini Türk devletine verdiniz mi? Hayır!

ABD DIŞİŞLERİ: GÜLEN BİZE GÖRE DİN ADAMI

3 – Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimine katılan bir albay ve bir binbaşı hakkında 2017'de ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıtay'ın onama kararında şöyle denildi: “15 Temmuz darbe teşebbüsünün, daha önce de birçok kez yaşandığı üzere, uluslararası güç odaklarının da desteğiyle, esas itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiği…” Türk mahkemeleri ‘uluslararası güç odaklarının desteği' tespiti yaptı. Ancak…

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nun Türkiye bölümünde skandal ifadeler yer almıştı. Raporda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “din adamı” ifadesi kullanıldı.

Bitmedi…FETÖ elebaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 Mayıs 2017'de Washington'a ayak bastığı gün, ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta yazı kaleme aldı. Bir hatırlatma daha yapalım:

15 Temmuz gecesi, dönemin Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ilk açıklamasında, “Türkiye için barış ve süreklilik umduğumu söylüyorum” demişti. Çünkü kimin galip geleceğinin belirsiz olduğunu düşünüyorlardı.

Kime inanalım?

Jeffy'ye mi yoksa olgular mı?