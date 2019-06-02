‘FETÖ borsası’ndaki infazın ipuçları iddianamede var

1990'lardaki ‘polis yelekli' infazların adresi bu kez İzmir…

AKP'li Ahmet Kurtuluş'u polis yelekli şüpheli öldürdü. Geride, 396 sayfalık iddianame kaldı

İddianamede, 60 kişilik FETÖ'cü listesinde yer alanların nasıl kurtarıldığı anlatıldı

2 – Tarih 4 Kasım 1993… Başbakan Tansu Çiller, İstanbul'da Holiday Inn Oteli'nde ellerinde PKK terör örgütüne haraç veren işadamlarının ve sanatçıların listesi olduğunu açıklad, “Onlardan hesap soracağız” dedi.

Behçet Cantürk ve şoförü Recep Kuzu'nun cesedi 15 Ocak 1994'te Sapanca yakınlarında bulundu. Cantürk ismi öldürülecek 67 Kürt işadamı listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Fevzi Aslan ve yeğeni Şahin Aslan 28 Mart 1994'te İstanbul Şehremini'de bir kafede otururken, polis olduklarını söyleyen 4 kişi tarafından gözaltına alınmıştı. Oto alım satımı yapan Aslanlar'ın cesedi ertesi gün Hendek'te bulundu. Savaş Buldan ve Hacı Karay, 3 Haziran 1994'te İstanbul'da bir otelden çıkarken çıkarken üzerinde ‘polis' yazan çelik yelekli silahlı kişilerce alıkonulduktan iki gün sonra Bolu'nun Yığılca İlçesi'ndeki Melen Çayı kenarında öldürülmüş halde bulundular. Neden 26 yıl öncesine döndüm?

‘ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA' MI?

Çünkü, 30 Mayıs 2019'da, İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde polis yeleği ile evine gelen şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybeden AKP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Ahmet Kurtuluş'un hikayesi de 1990'ları hatırlattı! Birinci tespit şu: Geçen ocak ayında, Serkan Kurtuluş'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik aralarında İzmir eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Kurtuluş'un da bulunduğu 69 şüpheli hakkında dava açılmıştı. İddianameye göre ikinci tespit de şöyle: Bazı devlet görevlilerinin mafya ile işbirliği yaparak ‘FETÖ borsası' kurdukları tespit edildi. Üçüncü tespit ise en can alıcı olanı: Öldürülen Ahmet Kurtuluş, ‘organize suç örgütü' hakkında bildiklerini anlatmış ve ev hapsine çıkmıştı. Sanki bir ‘örgüt içi' hesaplaşma! Dördüncü tespit de şöyle: Savcı Deniz, öldürülen Ahmet Kurtuluş'a dönemin İzmir MİT Bölge Başkanı G.Y. ve MİT görevlisi H.B. ile ilişkisini de sormuş.

O zaman İzmir Cumhuriyet Savcısı Ferhat Deniz'in hazırladığı 396 sayfalık iddianameye bakalım…

2 – ‘100 bin dolar istediler vermeyince, tutuklandım'

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Serkan Kurtuluş'un liderliğini yaptığı ‘organize suç örgütü'nün tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği ifade edildi. Serkan Kurtuluş'un örgütünde İzmir Emniyet eski İstihbarat Şube Müdürü Kudret D. ve AKP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş (öldürülen) da şüpheliler arasında yer aldı.

Savcı iddianamede, “FETÖ Borsası olduğu kuşkusu uyanmıştır” tespitinde bulundu. Peki savcı, “FETÖ borsası” kuşkusuna nasıl ulaştı? İddianamede yer alan ve iş adamı olan FETÖ/PDY suçundan şüpheli Tamer Kömürgöz'ün ifadesi ‘kuşku'nun ilk ayağı!…Kömürgöz'ün ifadesini okuyalım:

CEMAATÇİ KURTULMUŞ

“… Y.P.'nin bir akrabası Gaziantep'te üst düzey bir emniyet görevlisiymiş. Bu kişi de İzmir ilinde görevli İstihbarat Şube Müdürü Kudret D. ile yakın ilişki içerisinde. Onun sayesinde bu işlerden kurtulmuş… Nisan 2016'da cemaatçi Y.P., işyerime geldi ve cemaate operasyon yapılacağını söyledi. 100 bin dolar vermesi halinde aklanacağımı ifade etti, kabul etmedim. 17 Ağustos 2016'da Serkan Kurtuluş bana gözaltı listesinin elinde olduğunu söyledi ama İstihbarat Şube Müdürü'nün tanıdığı olduğunu belirtti. Bu listeden kendisini çıkaracak kişinin kendisi olduğunu anlattı. Parayı vermedim ve tutuklandım.”

3 – İnfaz edilen Kurtuluş listeyi istihbaratçı müdürden almış

Yine iddianamede şüpheli Ilgın Şentürk'ün ifadesi de “FETÖ borsası”nın nasıl işlediğini açıkça anlatıyor. Okuyalım: “… 5-6 yıl kadar önce Ege Üniversitesi'nde memur olarak çalışmaktaydım, tam tarihini hatırlamadığım bir gün oturmuş olduğum semtte bir pastaneye girdiğimde Serkan peşimden geldi ve benimle tanışmak istedi. Bu süre içerisinde kendisi bana sürekli mesaj atıp arardı. Serkan işadamı gibi kendisini tanıttı. Yaklaşık 6-7 ay kadar birbirimizi tanıdıktan sonra birlikte yaşamak için ev tutmaya ısrar etti. Yeşilova semtinde Myvia isimli apart dairelerden daire kiraladık.”

AYAKKABICI OLAYI

“… Ayakkabıcı olayında (Tamer Kömürgöz) Serkan Kurtuluş, bir şahsı Yakup Y.'a vurdurtmuştu ve bundan dolayı 50.000 TL almışlardı. Serkan aynı ayakkabıcı için cemaatçi olduğunu söyleyip, bu şahıstan 1 trilyon para almak için uğraşıyordu. Ayakkabıcı denen şahıs bildiğim kadarıyla daha sonra FETÖ örgüt suçundan tutuklanarak cezaevine girdi. Bahse konu 60 kişilik listeyi (FETÖ'cü listesi) Serkan bana Whatsapp üzerinden yedeklemek için gönderdi.”

KURTULUŞ'A GELEN LİSTE

“Serkan bana bu liste gelmeden evvel bir FETÖ listesi geleceğini söylemişti. Bu listede bulunan şahısları kaldırıp para alacaklarını, bu listenin Kudret D.'den geleceğini anlatmıştı. Daha sonra Serkan bu ekran görüntüsünü bana attı.

Ben de kendisine bu listeyi nerden aldın diye tekrar sorduğumda bana Ahmet Kurtuluş tarafından kendisine geldiğini, Kurtuluş da bu listeyi Kudret D.'nin verdiğini söyledi.”

Sonuç: FETÖ'yle mücadele gerçekten beka sorunu ise ‘borsa'ların üzerine gitmek gerekiyor.