FETÖ’cü darbe başarılı olsaydı TSK’ya kimler hakim olacaktı?

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN DOSYASINDA YER ALAN 21 İFADE…

Demirciden işsize, asgari ücretliden işçiye… HEPSİ BYLOCK KULLANICISI

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin ardından hayatımıza girdi… Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock üzerinden koordine olduğu ortaya çıktı. ByLock konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı çalışmalar örgütün çözülmesinde önemli rol oynadı.

Şimdi anlatacağımız hikaye, FETÖ'nün darbe girişimi eğer başarılı olsaydı kimleri, nerelere getireceğinigözler önüne seriyor. O zaman anlatalım: Tarih 7 Ocak 2017… Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı gönderir. Yazı şöyledir: “Devlet istihbarat birimlerinden elde edilen, kendisi ve yakınlarının ByLock kullanım kayıtları bulunan personel bilgileri Ek-A'daki veri depolama ortamında sunulmuştur.”

Örgütle mücadele konusunda en kararlı kurumlardan olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ByLock kullanım kayıtlarının yer aldığı 1 adet CD'yi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderir. 17 Ocak 2017'de savcılığın polise verdiği talimatta şüpheli askerlerin gözaltına alınması istenir. Savcılık dosyasında yer alan 21 ifadede çarpıcı ayrıntılar vardır. Devam edelim…

Hepsi aynı ifadeyi vermiş: Telefonuma dışarıdan müdahale edilmiş olabilir

Şüpheli Ö.T… Piyade Uzman Çavuş… 2012 yılında mesleğe girer, sözleşmesi bitince uzatmaz ve 2014 yılında kendi isteğiyle istifa eder. Gözaltına alındığında Elazığ'da inşaat demircisidir. 789'uncu sırada ‘Pasif ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenir. Ancak kendisinin gizli iletişim ağını kullanmadığını iddia eder.

AKTİF KULLANICI

Şüpheli A.K… Jandarma'da görev yaparken 15 Temmuz sonrası ihraç edilir. 515'inci sırada ‘Aktif ByLock' kullanıcısı olduğu ortaya çıkar. İşsiz olduğunu söyler ve “Bilerek ve isteyerek yüklemedim” der.

Şüpheli A.G… Jandarma İstihbarat Şube personelidir. 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilir. Vasıfsız günübirlik işlerde çalışır. 270'inci sırada ‘Aktif ByLock' kullanıcısı. Telefonuna kendisinin bu sistemi yüklemediğini iddia etmiş. Ancak telefonunu tamirciye verdikten sonra müdahale edilmiş olabileceğini savunmuş.

Diğer 18 askerin ifadesinde de ByLock konusunda aynı cümleler kullanılmış: “Bilerek yüklemedim ama müdahale edilmiş olabilir. Eniştemin telefonuydu vs…” Gerçek ise şu: “Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, ByLock kullandığı tespit edilen bu alt rütbeli isimlerin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevlere gelecekti.

KİŞİNİN İZNİ GEREKİYOR

Bylock'a dışarıdan müdahale olabilir mi? Hayır! MİT, 2014 yılında yazılımın Litvanya'daki sunucusuna sızdı, kayıtlardan isimlere ulaşılması 2016'da gerçekleşti. Uygulamanın aktif olması için FETÖ üyesi birinin kod göndermesi gerekiyor. Kişinin izni olmadan üye olunmuyor.

Baransu gibi ‘mafya ağzıyla' konuşanlar için suç duyurusu

Bizler tek gücünü hukuktan alan gazetecileriz. Biliyoruz ki adalet herkese lazım. Benim hakkımda, TGRT'deki programlarında tehdit dolu cümleler kuran iki FETÖ artığı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Avukatlarım, cumhuriyet savcılığına yaptığı başvuruda iki isim hakkında tehdit ve iftiradan yargılama talep etti. Başvuru dilekçemde, ‘Küçük' adlı gazetecinin yargılama ve kolluk yetkisi varmış gibi beni, “içeri atmak, bitirmek” gibi ifadeler kullandığına dikkat çektim. Çünkü gazeteci kimseyi ‘içeri attırmakla' tehdit edemez. Mehmet Baransu gibi ‘mafya ağzıyla' konuşanlara yanıt verilmesi gerektiği için hukuk yoluna başvurdum. Takipçisiyim…